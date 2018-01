Bei wie vielen Asylbewerbern in Ochtrup hat der Familiennachzug bisher geklappt?

Manfred Wiggenhorn: Bislang bei circa zehn Familien. Allein im vergangenen halben Jahr konnten vier bis fünf Familien in Ochtrup zusammengeführt werden. Aber einige warten noch immer.

Ist das Verfahren kompliziert?

Wiggenhorn: Das Problem ist, dass die Angehörigen ihren Nachzug nicht von Syrien aus regeln können, weil es dort keine deutsche Botschaft gibt. Sie müssen aber in einer deutschen Botschaft ihre Visa beantragen. Das geht etwa in der Türkei, im Libanon oder auch in Jordanien. Im Moment machen das natürlich viele und entsprechend lang sind die Wartezeiten. Haben die Angehörigen ihre Visa, können sie offiziell nach Deutschland einreisen.

Wer trägt die Kosten beispielsweise für den Aufenthalt von Angehörigen in der Türkei oder dem Libanon? Wer zahlt die Flugtickets nach Deutschland?

Wiggenhorn: Das müssen die Familien selbst bezahlen. Unter Umständen ist das ganz schön viel Geld.

