Von Irmgard Tappe

Ein Jahr mit vielen gemeinsamen Aktionen liegt hinter der Pfarrei St. Lambertus und der Evangelischen Kirchengemeinde Och­trup/Metelen. Pfarrerin Imke Philipps erinnerte am Sonntagabend beim gemeinsamen Neujahrsempfang im evangelischen Gemeindehaus an verschiedene ökumenische Veranstaltungen. Ob Konzert, Gesprächsabend, Radtour, Evensong oder der Ausflug der Luther-Statue in die Fußgängerzone – das alles waren Zeichen, dass Ökumene in Ochtrup gelebt wird.

„Der Rückblick zeigt, dass die beiden christlichen Gemeinden näher zusammengerückt sind“, stellte Pfarrer Stefan Hörstrup fest. Auch in diesem Jahr seien wieder gemeinsame Aktionen vorgesehen, fuhr der katholische Geistliche fort. Ein Termin stehe bereits fest. Nämlich eine Neuauflage des ökumenischen Evensongs im Februar in der Kirche St. Johannes Baptist.

Aus den Reihen der Gläubigen kamen noch weitere Anregungen im Sinne der Ökumene. „Wir könnten den Open-Air-Gottesdienst im Stadtpark mit beiden Konfessionen gestalten“, meinte eine Frau. Auch der Wunsch nach mehr gemeinsamen Gottesdiensten wurde deutlich.

Mit einer ökumenischen Feier in der evangelischen Kirche, die Philipps und Hörstrup gemeinsam zele­brierten, hatten die beiden christlichen Gemeinden auch ihren Neujahrsempfang eingeleitet. „Sehnsucht nach einem erfüllten Leben“, war der Leitgedanke. Die Geistlichen legten den Gläubigen nahe, dass nicht die materiellen Dinge diese Sehnsucht stillten. „Unsere Frömmigkeit neu entdecken, ist die wichtigste Aufgabe in diesem gesättigten Land“, betonte Imke Philipps. Pfarrer Hörstrup hatte einige Schälchen mit Weihwasser vorbereitet, reichte sie durch die Reihen und forderte die Gläubigen auf, einander mit dem geweihten Wasser ein Kreuzzeichen auf die Stirn zu zeichnen.

Die evangelischen Christen zeigten sich offen für dieses katholische Ritual. „Das hat mich sehr berührt. Wir sollten einen solchen Brauch auch bei uns aufnehmen“, regte Hannelore Donnhäuser an. Außerdem würde sie es begrüßen, wenn die gemeinsamen Neujahrsempfänge zur Tradition würden. „Unbedingt beibehalten, das ist eine wunderbare Aktion“, findet auch Horst Gust. Ja, so sieht Ökumene in der Kleinstadt Ochtrup aus. „Hier kennen sich viele Leute beider Konfessionen und haben privaten Kontakt. Ich finde es schön, dass dieses Miteinander nun auch im kirchlichen Bereich so gut klappt“, sagte Agnes Möllers vom Vorstandsteam der kfd St. Marien.