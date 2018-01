Balou hat Husten. Der bärige Frontmann der friesischen Folkband „Laway“, der eigentlich Gerd Brandt heißt und ein platt- und norddeutsches Urgestein ist, schrammte beim Konzert „Musik in d’Lüchterkark“ am Sonntagabend im Forum der Realschule hörbar an einer ausgewachsenen Stimmbandentzündung vorbei. Und er litt. Aber augenscheinlich weniger an der eingefangenen Entzündung, sondern mehr daran, dass er nach seiner krächzenden Anmoderation nur instrumentale Beiträge leisten konnte.

Aber er hatte ja wunderbare Unterstützer in eigentlich allen Mitgliedern seiner Musikerfamilie. Da war Sohn Keno (musikalische Leitung), der zusammen mit der bemerkenswerten Sängerin und Instrumentalistin (unter anderem Drehleier) Carmen Bangert und dem singenden portugiesischen Zaubergeiger Jonas Rölleke (zum Beispiel Bachs Partita Nr. 2) als Global-Folk-Gruppe „La Kejoca“ unterwegs ist. Diesmal waren die Drei in die Laway-Gruppe integriert und sorgten für spezielle musikalische Akzente zwischen Weltmusik und Klassik.

Nicht zu vergessen der in Statur und Stimmlage Balou ähnelnde Hubertus Akkermann, der zudem ganz prima Akkordeon spielte, sowie der den Flamenco ins Friesland tragende Gitarrist und Sänger Manuel Bunger. Jörg Fröse komplettierte als altgedienter „Laway“-Fahrensmann auf Flöten, allen möglichen Saiteninstrumenten und der Knopfquetsche, die an das Bandoneon erinnert, sowie mit seinem Gesang die wirklich vielfältige Friesen-Truppe.

Bis zu Mariä Lichtmess (2. Februar) kann man als Christ von Weihnachtszeit sprechen. Das nahm „Laway“ wörtlich. Nach einem kerzenangeführten und ouvertürenähnlichen Eingangsmarsch durch die Reihen der über 80 durchweg begeisterten Zuhörer erklang das „In dulci jubilo“, das aber schon bald auf allerfeinste Art in die Fassung von Mike Oldfield umkippte und dadurch flirrende Fahrt aufnahm. Zwei Kerzenkästen auf der Bühne und eine rankende Lichterkette reichten, um entspanntes Weihnachts-Gefühl zu erzeugenden.

Aber auch gestandene und herrlich gesungene Arien aus dem „Messias“ von Georg Friedrich Händel (Keno Brandt), dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach (Carmen Bungert) oder gar einer Suite nach George Bizets „Carmen“ wurden wunderbar ins Programm gemengt und schlüssig gemischt mit friesischen, plattdeutschen und internationalen Volksliedern. Und selbst Wolf Biermanns „Commandante Ché Guevara“ passte in diesen zauberhaft-unterhaltsamen Musikabend – einfach exzellent. Im April will „Laway“ wiederkommen. Man sollte anwesend sein.