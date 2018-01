In einem Pressetext berichtet die KAB St. Paulus vom Jahresauftakt des Bezirksverbandes Nordmünsterland in Recke-Steinbeck. Auch der Vorsitzende des Ochtruper Ortsvereins, Arnold Hoppe, war bei diesem Treffen dabei.

„Die Arbeit der Zukunft muss menschenwürdig gestaltet werden“, so appelliert der Vorsitzende der KAB St. Paulus, Arnold Hoppe, an alle Sozialverbände, sich diesem Thema zu stellen und aufmerksam für die Probleme und Chancen der Digitalisierung der Arbeitswelt zu bleiben.

Beim Jahresauftakt des KAB-Bezirksverbandes Nordmünsterland, der jetzt in Recke-Steinbeck stattfand und an dem auch Hoppe teilnahm, standen die Arbeit der Zukunft und die Zukunft der Arbeit im Mittelpunkt.

„Der Sekretär des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) für die Region Münsterland, Volker Nicolai-Kos, wagte an diesem Vormittag einen Sprung in die neue Arbeitswelt, die nicht nur Chancen sondern auch massive Risiken für Arbeitnehmer beinhalte“, schreibt die KAB in ihrem Pressebericht. „Die Digitalisierung setzt die arbeitenden Menschen zunehmend unter Druck“, wird der Gewerkschafter darin zitiert. Ständige Erreichbarkeit, Arbeitsverdichtung und flexibel eingesetzt zu werden seien Merkmale der so genannten Arbeit 4.0. „Die Technik soll den Menschen unterstützen und darf ihn nicht ersetzen und steuern“, so die Forderung des Referenten.

Als „digitalen Stress“ habe Nicolai-Kos die Gefahren durch unbezahlte Überstunden, Arbeit auf Abruf und mögliche Kontrolle bis ins Privatleben bezeichnet. Nicht zu unterschätzen seien die Tendenzen zur Selbstgefährdung und Selbstausbeutung, die schon heute erkennbar zunähmen.

„Nicolai-Kos rief dazu auf, die Gestaltung der Arbeit 4.0 als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu erkennen und sich in die politische Diskussion einzumischen“, schreibt die KAB.

Die Bezirksvorsitzende Sigrid Audick wies auf den Schwerpunkt der KAB hin, der sich unter dem Motto „Arbeit Macht Sinn“ in den nächsten vier Jahren mit eben diesen Fragen beschäftige. Zu diesem Thema habe die Ochtruper KAB bereits im Mai eine Monatsversammlung mit Diözesanpräses Michael Prinz geplant, teilte Vorsitzender Arnold Hoppe mit. Zudem wolle die KAB in 2019 zu diesen Fragen weiterarbeiten und habe bereits eine Zusammenarbeit mit DGB-Sekretär Nicolai-Kos vereinbart. „Gewerkschaften und Sozialverbände wie die KAB haben auf diesem Gebiet genügend Kompetenzen, um die Zukunft der Arbeit mitzugestalten“, so der Auftrag, den Arnold Hoppe für die Ochtruper KAB von der Veranstaltung in Recke-Steinbeck mitbrachte.