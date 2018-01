Die Anlieger der Weilaut-und der Schillerstraße wehren sich bereits seit über einem Jahr gegen das Vorhaben eines Investors, in ihrer Nachbarschaft ein Mehrfamilienhaus mit gut einem Dutzend Wohneinheiten zu errichten. Nun organisierten sie einen Ortstermin, um auf die Verkehrslage an der nahe gelegenen Lambertischule aufmerksam zu machen. Ihre Befürchtung: Durch zusätzliche parkende Pkws könnte sich die Situation dort zuspitzen.

Von Anne Steven

Sie haben einen langen Atem, die Anwohner der Weilaut- und Schillerstraße. Bereits seit mehr als einem Jahr wehren sie sich gegen den von einem Investor geplanten Neubau eines Mehrfamilienhauses in ihrer Nachbarschaft, haben mittlerweile ein Bauleitplanverfahren angestoßen. Doch ihre Pfeile verschossen haben sie noch längst nicht.

Am Dienstagmorgen trafen sich die Nachbarn nun mit Bürgermeister Kai Hutzenlaub, Bauamtsleiterin Karin Korten und dem stellvertretenden Leiter des Fachbereichs Ordnung, Schulen, Soziales, Christian Engelmann, sowie Petra Schule-Mesum von den Freien Wählern im Kreuzungsbereich der Straßen.

Diesmal wollten die Anlieger auf die Verkehrssituation aufmerksam machen. Daraus ergab sich auch die frühe Uhrzeit des Treffens: pünktlich um 7.30 Uhr, wenn der Bereich zur Einflugschneise für die Lambertischule wird.

Gleich eine ganze Reihe von Fahrzeugen parkte – mitunter auf dem Gehweg – an der Schillerstraße. Zwei Pkws, das gaben die Anwohner frei heraus zu, hatten sie zu Demonstrationszwecken selbst dort abgestellt – ordnungsgemäß und etwa in Höhe des geplanten Neubaus. „Die Zahl der parkenden Autos wird mit dem Bau des Mehrfamilienhauses ja noch zunehmen“, stellte Anwohner Matthias Kappelhoff klar. „Wie sollen da dann noch Schulbusse durchkommen?“

Die Anwohner der Weilaut- und der Schillerstraße haben am Dienstagmorgen einen Ortstermin unter anderem mit Vertretern der Verwaltung organisiert Foto: Anne Steven Die Anwohner der Weilaut- und der Schillerstraße haben am Dienstagmorgen einen Ortstermin unter anderem mit Vertretern der Verwaltung organisiert Foto: Anne Steven

Diese Frage konnten sich alle Anwesenden nur wenige Augenblicke später selbst beantworten: gar nicht. War der erste Schulbus noch auf den Gehweg gefahren, um einem parkenden Auto auszuweichen, blieb der zweite Schulbus stehen. „Das geht hier jeden Morgen so“, ärgerte sich der Busfahrer. Er fackelte nicht lange und rief die Polizei. Unterdessen staute sich hinter ihm der Verkehr weit über die Kreuzung von Schiller- und Weilautstraße hinaus zurück.

Zum Einsatz der Ordnungshüter kam es dann jedoch nicht. Einige Autofahrer in der Schlange der Wartenden hatten bereits einen Anwohner aus dem Haus geklingelt, der sein Auto wegfuhr und so den Weg für die inzwischen zwei Schulbusse freimachte.

„Die Situation morgens hier an der Schule ist hausgemacht“, stellte die Leiterin der Lambertischule, Marlies Lütkehermölle, im Gespräch klar. Regelmäßig appelliere sie in Schreiben und oftmals auch persönlich an die Eltern, sich an die Verkehrsregeln zu halten, nicht in zweiter Reihe zu parken und die Kinder gegebenenfalls ein paar Meter zu Fuß gehen zu lassen oder sie zu bringen. Mit wenig Erfolg.

Doch ganz abgesehen vom Verhalten der Eltern verschärfe der geplante Neubau die Situation. „Ich halte das verkehrspolitisch für eine absolute Katastrophe“, positionierte sich die Schulleiterin eindeutig. Die Verkehrssituation sei schon jetzt gefährlich.

„Ich weiß nicht, wer die Verantwortung tragen möchte, wenn hier mal was passiert“, ärgerte sich auch Matthias Kappelhoff. Der Hinweis von Christian Engelmann, die Situation am Schulzentrum sei ähnlich, half den Anwohnern nur wenig.

„Machen wir uns nichts vor. Da wird pro Wohnung sicherlich mehr als ein Pkw sein“, versuchte eine Anwohnerin den Verwaltungsmitarbeitern und dem Bürgermeister zu verdeutlichen. Insgesamt plant der Investor ein gutes Dutzend Wohnungen. Rund um das Grundstück an der Ecke Weilaut-/Schillerstraße gibt es zudem noch weitere freie Flächen. Und auch dort soll, das wollen die Anwohner erfahren haben, zeitnah und großzügig gebaut werden. Ihre Forderung: Die Anzahl der Wohneinheiten soll an die Größe der Grundstücksflächen gekoppelt werden. Denn so wie der Bebauungsplan aktuell formuliert sei, könnten Investoren in ihrer Nachbarschaft nicht maßvoll, sondern massiv nachverdichten. „Die gucken uns dann in die Kaffeetassen“, formulierte es ein Anwohner drastisch. Und gerade für einige Grundstücke, die zwischen Weilaut-, Schiller- und Goethestraße liegen, könnte es in der Tat eng werden – im wahrsten Sinne des Wortes. Manche Eigentümer überlegen sogar, wegzuziehen. „Sie nehmen uns unser Zuhause weg“, brach es aus einer Anwohnerin hervor, die mit den Tränen kämpfte.

Die Nachbarn fühlen sich von der Kommune allein gelassen. „Die Initiative für ein Bebauungsplanverfahren ging von uns aus“, betonte Bernadette Kappelhoff. „Es kann doch nicht sein, dass wir Ihnen Instrumente aufzeigen müssen“, ärgerte sich Matthias Kappelhoff. Noch bis zum morgigen Donnerstag liegt der Bebauungsplan öffentlich aus. Die Anwohner haben bereits eine Eingabe gemacht.

Auch die Verwaltungsvertreter ließ dieser Termin nicht kalt. Das war deutlich zu sehen. „Es gibt immer zwei Seiten“, stellte Bürgermeister Kai Hutzenlaub klar. Gerade gehe es darum, einen Abwägungsprozess durchzuführen und festzulegen, was maßvolle Nachverdichtung konkret bedeute. Es sei wichtig, nun die Argumente aller Beteiligten aufzunehmen und einfließen zu lassen.