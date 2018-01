Der Förderkreis Kinderkarneval startet am Wochenende in heiße Phase der närrischen Zeit.

Am Samstag (20. Januar) startet der Förderkreis Kinderkarneval mit dem Kinder-Dreigestirn Prinz Hanna Hüntemann, Prinzessin Anke Krabbe und Till Felix Bußmann (gestellt vom Schützenverein Lamberti-Mark) in die närrische Zeit.Die Mitglieder des Förderkreises (im vollen Ornat) mit ihren Frauen, das Dreigestirn mit den Eltern und die Abordnung des Schützenvereins Lamberti-Mark treffen sich um 20 Uhr im Foyer der Stadthalle, wo der Schützenverein Niederesch unter der Leitung des KCN sein Kappenfest feiert. Anschließend ist die Abordnung beim Schützenverein Einigkeit zu Gast, der erstmals in der Gaststätte Schwartbeck sein Winterfest feiert.

Der Sonntag (21. Januar) beginnt um 11 Uhr in der Bürgerhalle in Wettringen, wo die Teilnahme an der Prinzenproklamation der WKG ansteht. Am Nachmittag (der Zeitpunkt wird kurzfristig bekanntgegeben) besucht der Förderkreis den Seniorenkarneval in der Stadthalle.