Waschbären haben in hiesigen Wäldern kaum natürliche Feinde. Deshalb vergrößert sich ihre Zahl stetig. Das Problem: Die Kleinbären plündern mit Vorliebe die Nester von Singvögeln. Der Hegering in Ochtrup versucht deshalb die Population zu verringern.

Von Norbert Hoppe

Wer hat in der Töpferstadt schon einmal einen Waschbären gesehen? In freier Wildbahn vermutlich niemand. Davon sind auch der Vorsitzende des Ochtruper Hegerings, Bernd Schwartbeck, und sein Vereinskollege Bernd Günster überzeugt. Denn Waschbären sind fast ausschließlich in der Nacht aktiv und streifen bevorzugt auf Bäumen durch ihr Revier. Doch so possierlich die Tiere auch aussehen – sie sind eine große Gefahr für Brutvögel und kleine Reptilien.

„Waschbären haben in unseren Breiten keine natürlichen Feinde, deshalb können sie ungestört Gelege ausrauben und Singvögel fressen“, sagt Bernd Schwartbeck. Alle Bodenbrüter seien extrem durch Waschbären gefährdet. Zudem seien Waschbären aufgrund ihrer Kletterkünste in der Lage, nahezu auf jedem Baum die Nester zu plündern. Und Bernd Günster, der ehrenamtlich als stellvertretender Kreisjagdberater tätig ist, weiß: „Waschbären räumen in Naturschutzgebieten richtig ab.“

Die Kleinbären sind in deutschen Wäldern erst seit gut 80 Jahren unterwegs, informieren die beiden Hegering-Vertreter. Ohne nennenswerte Fressfeinde breiteten sich die aus Nordamerika stammenden Tiere rasant aus. „Wir beobachten seit einigen Jahren einen negativen Einfluss auf die heimische Artenvielfalt“, so die Erkenntnis des Hegerings. Deshalb habe die EU-Kommission den Waschbären in eine Liste mit fremden eingedrungenen Tierarten aufgenommen, die europaweit zurückgedrängt werden sollen. Eine Bejagung sei allerdings fast unmöglich und auch nicht effektiv, erklärt Bernd Günster. „Wer verbringt schon eine Nacht auf dem Hochsitz, um vielleicht mal einen Waschbären erlegen zu können?“, so die Frage des Jägers, die er sich selbst beantwortet. Da es in der Natur kaum nennenswerte Faktoren gebe, die eine weitere Ausbreitung stoppen könnten, bliebe als erlaubtes Mittel nur der Einsatz von Lebendfallen, um den Waschbären aus den heimischen Revieren zurückzudrängen. Totschlagfallen seien auf gar keinen Fall mehr erlaubt und würden von der Ochtruper Jägerschaft auch nicht angewendet. Es sei sogar ausdrücklich ein Fallenschein-Lehrgang zu absolvieren, bevor diese Fallen eingesetzt werden dürften. Ein Zeichen dafür, dass die Jäger sehr wohl auf Natur- und Tierschutz achten, betont Schwartbeck.

Deutschlandweit habe sich das Aufkommen der Waschbären innerhalb von weniger als zehn Jahren fast verdoppelt. Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen seien neben den ostdeutschen Bundesländern bevorzugte Jagdreviere der Kleinbären. Es seien aber auch Erfolge zu vermelden, die die Waschbären zurückdrängten, informiert Bernd Schwartbeck. „Die Jahresstrecke hat sich seit 2006 fast verdreifacht und für die kommenden Jahre wird ein deutliches Plus erwartet“, so seine Einschätzung.

Einer hat dann aber doch einen Waschbären in Och­trup gesehen: Bernd Günster entdeckte nach Weihnachten ein Exemplar und entfernte es aus seinem Revier.