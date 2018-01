Auf dem Sportgelände in der Weiner-Bauerschaft hat es gebrannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei muss dies zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag gewesen sein. Unbekannte hatten demnach eine Holzkiste in Brand gesetzt, die unmittelbar unter dem Abdach des Vereinsheims abgestellt war. Dadurch wurden zwei Holztüren zu den Toiletten und ein an der Wand angebrachter Bewegungsmelder beschädigt. Zudem entstanden durch Rauchabklatsch weitere Schäden an der Wand und an der Holzvertäfelung des Abdachs. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55.