„Du gehörst zu uns oder Jeder ist ein bisschen anders“ ist der Titel des ersten Bilderbuchkinos der Ochtruper Büchereien in diesem Jahr.

„Der Bär hat eine rote Knubbelnase und wird deshalb von der Elster ausgelacht. Er hat große Angst, dass ihn die anderen Tiere ebenfalls auslachen werden und keiner mit ihm spielen will. Als er sich versteckt, trifft er das Eichhörnchen. Auch das Eichhörnchen wurde von der Elster ausgelacht, weil es zu dick ist. Zusammen kommen sie auf einige verrückte Ideen, wie man die rote Bärennase tarnen kann. Das klappt jedoch nicht so gut, doch die Spielkameraden stören sich nicht an seiner roten Bärennase und versichern ihm, dass er zu ihnen gehört. Denn jeder darf so sein, wie er ist. Und keiner soll sich über die anderen lustig machen“, schreiben die Büchereien zum Inhalt des Bilderbuchkinos. Es handele sich um ein Buch über das Anderssein und darüber, dass jeder auf seine Art etwas Besonderes sei. Geeignet ist die Veranstaltung für Kinder ab vier Jahren. Im Anschluss an das Vorlesen wird wieder gebastelt.