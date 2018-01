Wer die Gottesdienste in der evangelischen Kirche besucht, dürfte schon mal in den Genuss einer gehaltvollen Predigt von Imke Philipps gekommen sein. Schmackhaft ist aber auch, was die Pfarrerin für ihre Familie kocht. Grünkohl zum Beispiel ist ein Gericht, das in dem Pfarrhaushalt zur kalten Jahreszeit gern gegessen wird.

Von Irmgard Tappe

Wer die Gottesdienste in der evangelischen Kirche besucht, dürfte schon mal in den Genuss einer gehaltvollen Predigt von Imke Philipps gekommen sein. Schmackhaft ist aber auch, was die Pfarrerin für ihre Familie kocht. Grünkohl zum Beispiel ist ein Gericht, das in dem Pfarrhaushalt zur kalten Jahreszeit gern gegessen wird. „Obwohl die Zubereitung recht zeitintensiv ist, kommt der Kohl in den Wintermonaten einige Male bei uns auf den Tisch“, sagt Philipps. Die Pfarrerin, die auf einem Bauernhof in Ostfriesland aufgewachsen ist, bereitet den Grünkohl auf ostfriesische Art zu. Nach einem Rezept, das sie von ihrer Mutter kennt.

Für die WN-Serie „In Ochtruper Kochtöpfe geschaut“ durften wir ihr beim Kochen zusehen. Alle Zutaten liegen auf der Arbeitsplatte in der Pfarrhausküche bereit. Kartoffeln, Zwiebeln, Perlgraupen, Mettwurst, Kassler und natürlich der Grünkohl.

Damit es etwas schneller geht, hat Philipps sich für die tiefgefrorene Variante des grünen Gemüses entschieden. Zuerst schält und würfelt sie aber einige Zwiebeln, die sie in Schweineschmalz anröstet. Danach kippt sie den gefrorenen Kohl hinzu. Jetzt noch das Stück Kasslerfleisch hinein in den Topf, das Ganze mit Wasser bedecken und mit Pfeffer und Salz würzen.

Was die Mengen der einzelnen Zutaten betrifft, arbeitet die Pastorin nicht streng nach Kochbuch, sondern nach Gefühl und Erfahrung. „Das muss jetzt circa drei Stunden köcheln. Damit die Mettenden nicht zerkochen, gebe ich sie erst nach etwa anderthalb Stunden hinzu“, sagt Philipps.

„In Ostfriesland“, erzählt sie, „nimmt man anstatt Mettenden Pinkel. Das ist eine spezielle Kohlwurst.“ Und noch etwas ist anders als beim Grünkohleintopf à la Münsterland. Die Kartoffeln werden separat als Beilage zum Kohl gereicht.

Grünkohl lässt sich übrigens auch am nächsten Tag noch sehr gut aufwärmen. „So weit kommt es bei uns aber kaum. Unsere Jungen haben einen guten Appetit. Wenn die nachher aus der Schule kommen, geht alles auf“, meint die Theologin lachend.

Das gemeinsame Mittagessen hat bei Familie Philipps einen hohen Stellenwert. „Während der Woche bereite ich die Mahlzeiten zu, und an den Wochenenden übernimmt das mein Mann. Wir kochen beide sehr gern“, verrät die vierfache Mutter, die morgens in ihrem Haus zwischen Küche und Büro pendelt. Das Kochen als Gegenpol zur Schreibtischarbeit empfindet sie wie eine produktive Pause.

Imke Philipps schaut auf die Uhr. Zeit, die Perlgraupen zu dem Grünkohl-Fleisch-Ensemble zu geben und die Kartoffeln in einem separaten Topf zu kochen. „Perlgraupen binden das Gemüse. Ansonsten wäre der Kohl zu wässrig“, weiß die Pastorin. Ein halbe Stunde später ist der Grünkohl fertig. Philipps würzt noch ein wenig nach, deckt den Tisch und richtet die Mahlzeit in Schüsseln an. Da kommen auch schon die Jungen aus der Schule . . .