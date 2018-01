Seit Anfang des Jahres liegt die neue Ochtruper Stadtbroschüre vor. Darüber informierte die Stadt Ochtrup nun in einem Pressebericht. Wirtschaftsförderer Robert Tausewald, Bürgermeister Kai Hutzenlaub, Öffentlichkeitsmitarbeiterin Katrin Kuhn und VWO-Vorsitzender Thomas Büchler von der Tourist Info Ochtrup stellten die Neuauflage des Magazins, das in Kooperation mit der BVB-Verlagsgesellschaft Nordhorn erstellt wurde, jetzt vor.

„Neu ist vor allem das großzügige DIN-A4-Format und das gefaltete Einlegeblatt mit einer ausführlichen, reich bebilderten Beschreibung der ‚Bürgermeistertour’ – einem Ochtruper Radrundweg, an dem sich die historischen und architektonischen Kleinode Och­trups wie Perlen an eine Schnur reihen“, schreibt die Stadt. Damit einher gingen viele Tipps zu Sehenswürdigkeiten, Kultur- und Freizeitangeboten. Die Broschüre enthält darüber hinaus aktualisierte Informationen mit Zahlen und Fakten über die Stadt sowie Anschriften von Behörden, Vereinen, Verbänden sowie kirchlichen und soziale Einrichtungen. Seit jeher erhielten Neubürger die Broschüre, um sich schneller in ihrer neuen Heimat zurechtzufinden und einen Überblick über das Angebot der Stadt zu bekommen, heißt es in dem Bericht der Kommune abschließend.