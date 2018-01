Wie der Träger der Caritaswerkstätten Langenhorst in einer Pressemitteilung schreibt, wehrt er sich auch gegen den laufenden Bauantrag der Investoren: „Die Stadt Ochtrup hat einen Antrag erhalten, sich im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu positionieren und eine negative Stellungnahme zur bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit des Bauvorhabens abzugeben.“

Der Vorbescheid, der am 18. September 2017 erteilt wurde, richte sich auf die „bauplanrechtliche Zulässigkeit der Nutzungsänderung einer Lagerhalle mit Büro in eine Feuerbestattungsanlage“ auf dem Grundstück Waldstraße 8 in Ochtrup. Kenntnis über diesen Vorbescheid habe die Tectum erst im Rahmen ihrer juristischen Prüfung aufgrund der Berichterstattung in der Presse erhalten.

Wie Geschäftsführer Gregor Wortmann in der Mitteilung erläutert, stütze sich die Klage auf mehrere Entscheidungen deutscher Verwaltungsgerichte.

Mit Blick auf den laufenden Bauantrag sei davon auszugehen, dass der Kreis als untere Bauaufsicht die Stadt am Verfahren beteilige und Gelegenheit zur Stellungnahme geben werde. Die Caritas beantragt, dass sich die lokale Politik durch eine negative Stellungnahme gegen die Realisierung des Vorhabens ausspricht. Werkstattleiter Alexander Lürwer berichtet, dass man alle Ratsfraktionen zu Gesprächen in die Caritaswerkstätten Langenhorst eingeladen habe. Die Gespräche hätten zum Teil schon stattgefunden.