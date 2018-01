„Bringen Sie ihren Schlafplatz in Ordnung!“ Diese deutliche Aufforderung, die Eltern ihren unordentlichen Kindern hinterherrufen könnten, meinte die baubiologische Standort-Expertin Annemarie Heuer aus Horstmar am Donnerstagabend im Rahmen ihrer Informationsveranstaltung aber ganz anders.

Die Zuhörer im BusinessCenter der Volksbank waren gekommen, um sich über die wesentlich verlockendere Perspektive „Ich schlaf mich gesund“ zu informieren. Für die Expertin stand fest und das wollte sie anschaulich und kenntnisreich vermitteln, dass ein unbeeinträchtigter Schlaf das Immunsystem des menschlichen Körpers stärkt, um sich vor vielfältigen Krankheiten zu schützen.

Um der Zirbeldrüse und der Hypophyse im Gehirn ausreichend Gelegenheit zu geben, die Selbstheilungskräfte des Körpers und die eigene Hormonproduktion (beispielsweise von Melatonin, dem sogenannten Boss von Immun- und Hormonsystem) zu steuern und anzuregen, sollte man alle Licht-, Strom-, Sender- und Funkaktivitäten (schnurlose Telefone, Smartphones, W-Lan und so weiter) auf das Notwendigste reduzieren oder vorübergehend ausschalten.

Annemarie Heuer war wichtig, nicht als digitaler oder Elektrosmog verteufelnder Bilderstürmer dazustehen, aber sie verdeutlichte schädliche Einflüsse von Licht und Strahlung. Sie schlug zudem einfache Verhaltensweisen vor, um sich gegen schädliche Einflüsse zu wappnen und die Selbstheilungskräfte des Körpers zu stärken. „Manchmal ist es schon eine kleine Einstellungsänderung beim schnurlosen Telefon, ein temporäres Abschalten von Sendefunktionen beim Handy („Mobile Daten aus“) oder in der häuslichen Energieversorgung (Einbau eines Stromfreischalters), um sich zu schützen. All dies wirke wie unnötiges Licht und bringe die so wichtige Hell-Dunkel-Balance des menschlichen Körpers aus dem heilsamen Gleichgewicht. Besondere Aufmerksamkeit legte die Referentin auf die Platzwahl für das Bett. Der müsse frei von Licht-, Strom-, Funk-, Wasser- und Erdstrahlungen sein.