Das mit Flüssigkeit getränkte Spezialtuch aus dem Hause Albaad kommt in einer wieder verschließbaren Verpackung, wie sie der Verbraucher von anderen Feuchttüchern kennt. Geschäftsführer Wolfgang Tenbusch präsentiert das Produkt. Foto: Martin Fahlbusch

Besonders umweltfreundlich und kindersicher sollen sie sein: neu entwickelte Waschmitteltücher der Firma Albaad. Das Produkt kommt im Frühjahr in den Handel – und das Ochtruper Unternehmen ist weiterhin auf Wachstumskurs.

Von Martin Fahlbusch

Der Begriff „Waschlappen“ kann eine höchst negative Bedeutung haben. Eins ist aber sicher: Die Firma Albaad Deutschland am Standort Ochtrup – nach eigenen Angaben Marktführer auf dem europäischen Festland in Sachen Feucht- und Pflegetücher – wird zur Ehrenrettung des vermeintlichen Schimpfworts auf den Waschmittelplan erscheinen. Mit einer pfiffigen Idee.

„Wir haben das Know-How eines Spezialherstellers für Waschtenside, Enzyme und Bleichmittel mit unseren umfangreichen Kenntnissen und Produktionstechnologien in einem so genannten Joint-Venture verbunden“, erzählt Wolfgang Tenbusch, der Geschäftsführer des Feuchttuchherstellers, nicht ohne Stolz in seinem Ochtruper Büro.

Herausgekommen ist ein Spezialtuch, das mit Flüssigkeit getränkt ist. Nimmt man eines dieses Tücher aus der von anderen Produkten bekannten, aufreiß- und wieder verschließbaren Umverpackung, fühlt man eine leicht körnige und feuchte Struktur. „Dieses Waschmitteltuch, das in unserer Produktpalette demnächst als ‚Laundry Wipes by Albaad‘ auf den Markt kommen wird, füllt man einfach mit der Schmutzwäsche in die Waschmaschine“, erläutert Tenbusch. „Durch die spezielle Faserstruktur des von uns entwickelten Produkts wird die effektive Waschkraft der eingetränkten Reinigungsmittel über den gesamten Waschvorgang nach und nach abgegeben.“

Im Vergleich mit bekannten Pulverwaschmitteln, sogenannten Caps oder Tabs sowie immer häufiger anzutreffenden Flüssigwaschmittelkapseln soll das Albaad-Produkt deutlich im Vorteil sein. „Ich weiß, dass viele Eltern gerade gegenüber diesen bonbonähnlichen Kapseln höchst skeptisch sind, weil die von Kindern für Süßigkeiten gehalten werden und zu heftigen Vergiftungen führen könnten“, berichtet der Albaad-Geschäftsführer.

Er wolle aber keine Panik schüren, sondern ihm sei wichtiger, dass diese Tücher außerdem eine höhere Nachhaltigkeit garantieren. So komme das Waschmitteltuch mit der gereinigten Wäsche in den Trockner oder werde mit auf die Leine gehängt. Danach sei es noch als normales Reinigungstuch zu nutzen und könne anschließend über den gelben Sack einer Wiederverwertung zugeführt werden. „Eine einfachere und logischere Nutzung kann man sich doch kaum vorstellen“, findet Tenbusch und kündigt an: „Für jeden Wäsche- und Waschtyp werden wir entsprechende Tücher anbieten.“

Unter ökologischen Gesichtspunkten könne man noch weiter punkten, führt der Fachmann aus: Pulver werde mit unnötigen Füllstoffen angereichert, die Kapseln enthielten aus Polymeren, also Mikroplastik, gefertigte Folien. Bestimmte Bleichmittel und Waschenzyme ließen sich in diesen Produkten nur schwer oder kaum zur Effektivierung der Waschleistung nutzen. „Das Besondere unserer Tücher beruht auf unserem energieschonenden, kalten Produktionsverfahren und im Vergleich mit den Konkurrenzverfahren geringerem Gewicht und Volumen. EU-weit könnten bis zu 500 000 Tonnen COin den Bereichen Produktion, Logistik und Dosierung vermieden werden. Die Vorteile des Fehlens von Mikroplastik und Füllstoffen für Gewässer und Kläranlagen liegen auf der Hand“, unterstreicht der Geschäftsführer.

Die Europäische Union ist auf Albaads neues Produkt aufmerksam geworden und fördert in einen Waschmittel-Nachhaltigkeitsprojekt diese Innovation. Das Unternehmen ist zudem in Verhandlungen über weiterreichende EU-Fördermittel für den Ausbau der derzeitigen Einmaschinen-Produktion. „Derzeit haben wir etwa zehn neue Arbeitsplätze geschaffen. Ein Ausbau wird unsere Stellung als Ochtrups größter Arbeitgeber mit derzeit über 500 Mitarbeitern noch steigern“, prognostiziert Wolfgang Tenbusch.

Im Frühjahr soll das Waschmitteltuch erst einmal über eine Drogeriemarktkette in den Handel kommen. Albaad ist aber mit anderen Unternehmen in Verhandlungen. Gute Chancen also für die flächengreifende Ehrenrettung des „Waschlappens“.