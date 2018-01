„Friederike“ hatte am Dach der Marienkirche genagt: Nun begaben sich Handwerker in luftige Höhen, um die Schäden am Gotteshaus zu reparieren. Das passende Gerät dafür zu bekommen, war in diesen Tagen gar nicht so leicht.

Von Martin Fahlbusch

Bernhard Elfering hat „die Jungs“ fest am Haken. Und das ist auch gut so. „Die Jungs“, das sind Dachdeckermeister Jürgen Weßling und seine Mitarbeiter Paétrick Krauß und Daniel Neiz. Die Drei haben sich am Samstagmorgen um 8 Uhr im allmählich lichter werdenden Dunkel in einen engen Korb gezwängt, den Kranführer Bernhard Elfering behutsam mit dem mächtigen Großgerät der Ahauser Firma Greving in die kühle Luft schweben lassen will. In dem Käfig müssen außerdem noch Werkzeuge und Dachpfannen untergebracht werden. Dem Berichterstatter ist das lieber so, denn sonst hätte er ängstlich einer Freifahrt in luftige Höhen entgegensehen.

Wenn man es etwas salopp formulieren will, haben die drei Fachleute an diesem Morgen vor, dem lieben Gott aufs Dach zu steigen – um die Sturmschäden an der Marienkirche zu beseitigen. Der große Autokran steht auf dem Parkplatz zwischen dem Gotteshaus und dem Jugendcafé Freiraum hinter einer Absperrung, und der Zugang zum Jugendheim ist seit Freitagabend nur noch über den Nebeneingang möglich.

Im Grunde genommen war das Sturmtief „Friederike“ wohl ökumenisch veranlagt. Es hat in Ochtrup nämlich nicht nur an der katholischen Kirche an den Dachpfannen geknabbert und Löcher hinterlassen, sondern auch die große Figur von Martin Luther am evangelischen Gotteshaus schräg gegenüber in eine mäßig stabile Seitenlage gekippt.

Fotostrecke: Reparatur der Sturmschäden an der Ochtruper Marienkirche Fotostrecke Foto: Martin Fahlbusch

„Meine Kollegen von den anderen Dachdeckerfirmen und wir sind im Moment von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zur Reparatur von solchen Schäden unterwegs“, erläutert Jürgen Weßling. Seine Mitarbeiterin Andrea Leugers im Büro in der Oster hat seit Tagen rote Ohren von den vielen auflaufenden Telefonaten. „Wir sehen zu, dass wir für schnelle Hilfe sorgen. Da, wo es echt problematisch ist, es schon hereinregnet oder weitere Schäden drohen, müssen wir natürlich zuerst reagieren“, weiß sie zu berichten.

Aber auch die anderen Folgen der stürmischen „Friederike“ wollen behoben sein. „Wir sind ganz schön auf Trab, weil solche Arbeiten in vielen Fällen zeitintensiv sind. Alle notwendigen Materialien kann man nicht auf dem Wagen haben, sie müssen erst herangeschafft oder besorgt werden“, beschreibt Weßling die aktuelle Situation und weist darauf hin, dass die schon längerfristig vorliegenden Aufträge ja auch abzuarbeiten sind. „Irgendwie kriegen wir das hin“, gibt sich Weßling optimistisch, bevor er bezeichnenderweise himmelwärts schwebt.

„Für diese dringenden Dacharbeiten an der Marienkirche brauchten wir einen großen Kran. Den mussten wir in der aktuellen Situation erst einmal gebucht bekommen, und der durfte auch nicht zu klein sein. Denn was hilft es uns, wenn wir gerade mal an die Dachrinnen kommen?“, berichtete Andrea Leugers und war froh, dass das mit dem großen Gerät und Bernhard Elfering dann doch so zeitnah geklappt hat.

Übrigens: Letzterer hat „die Jungs“ am Samstag noch nach getaner Arbeit vom Haken gelassen und ihnen sicheren Boden unter den Füßen spendiert. . .