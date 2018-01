Die „Chaos Queens“ waren beim Seniorenkarneval ebenfalls am Start. Foto: Irmgard Tappe

Der Karnevalsclub vom Niederesch hatte am Sonntagnachmittag in der Stadthalle wieder ein kunterbuntes Programm auf die Beine gestellt – einschließlich Überraschungen und Erinnerungsmomenten.

Von Irmgard Tappe

Vor Überraschungen ist ein Sitzungspräsident des Karnevalsclubs Niederesch (KCN) nicht sicher. Gerade hatte Sebastian Schneuing die Senioren in der Stadthalle angefeuert, von den ohnehin schon atemlosen „KCN-Boys“ eine Zugabe zu verlangen, hieß es für ihn und Prinz Dominik: rauf auf das glatte Bühnenparkett! Amüsiert verfolgten die Senioren die flotte Tanzeinlage der beiden Tollitäten vom KCN.

Der Karnevalsclub vom Niederesch hatte am Sonntagnachmittag wieder ein kunterbuntes Programm auf die Beine gestellt. Kükengarde, Kidsgarde, die „Chaos Queens“ und die Erste Garde begeisterten mit ihren Choreografien. „Wie gut, dass der KCN den Seniorenkarneval seit einigen Jahren wieder aufleben lässt“, hieß es aus den Reihen der Zuschauer. Margret Sahle erinnerte sich noch an die ersten Seniorenkarnevalsfeiern im Zelt im Stadtpark. „Die hat der Stadtjugendring veranstaltet. Damals haben wir kfd-Frauen die Leute mit Kaffee und Kuchen versorgt. Und jetzt bin ich selber Seniorin und lasse mich bedienen“, meinte die Ochtruperin nachdenklich.

Für Sentimentalitäten blieb allerdings nicht viel Zeit. Denn jetzt hieß es unterhaken und mitschunkeln. Aus dem Lautsprecher ertönte Margit Sponheimers Lied „Am Rosenmontag bin ich geboren“. „Das haben wir vor ungefähr 50 Jahren auch schon gespielt“, bemerkte Akkordeonspieler Hermann Dinkhoff. Er erzählte von den ersten Kappenfesten bei Köllmann auf der Tenne. Er habe dort oft die Musik gemacht.

An öffentliche Karnevalsfeiern konnte Heinrich Stücker sich nicht erinnern. „Ich weiß wohl, dass in unserer Gegend die Frauen aus der Nachbarschaft privat Weiberfastnacht gefeiert haben. Wir Männer mussten dann das Haus hüten“, berichtete er schmunzelnd. „Wir Frauen haben uns damals auch schon verkleidet. Und wir hatten immer viel Spaß“, ergänzte seine Frau Anni. „In meiner Jugend“, wusste Franz Winter, „gab es in dieser Gegend keinen offiziellen Karneval. Das ging erst los, als der Förderkreis Kinderkarneval den Rosenmontagszug ins Leben rief.“ Natürlich gab sich die Truppe samt Kinderdreigestirn auch beim Seniorenkarneval ein Stelldichein.