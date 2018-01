Da wurde getanzt, gesungen und gelacht: In der rappelvollen Stadthalle feierte der Karnevalsclub Niederesch (KCN) am Samstagabend mit dem traditionellen Kappenfest wieder einen Showabend der Superlative. Vom frühen Abend bis weit nach Mitternacht dauerte das Programm, das Präsident Sebastian Schneuing und seine närrischen Mitstreiter wieder aus dem Hut gezaubert hatten.

Von Jens Keblat

Allzu wenig Arbeit hatten sich die Jecken damit wahrlich nicht gemacht – und noch bis zur allerletzten Minute war die Aufregung bei fast allen Beteiligten groß. Vor allem bei den kleinsten Akteuren: Denn die frisch geschlüpfte Kükengarde des KCN präsentierte sich am Samstagabend erstmals vor großem Publikum. Deshalb machte der hauseigene Narrennachwuchs auch direkt den Anfang, marschierte zu Beginn des Showabends um 20.11 Uhr ganz vorne mit und sorgte für viel Stimmung entlang der langen Tischreihen. Auch Sebastian Schneuing zeigte sich vom Tatendrang und Tanztalent der jungen Mädchen beeindruckt und präsentierte die neue Garde des KCN ganz ausführlich.

Anders hingegen hielt es Schneuing wie gewohnt etwa mit der Begrüßung prominenter Besucher mit Rang und Namen und der Verleihung von Sessionsorden. Fast flott führte er wieder durchs Programm und schuf so Platz für die eine oder andere Zugabe in seinem stramm durchgetakteten Ablaufplan.

So war der Abend wieder ganz den Show- und Gardetänzen und der Narretei gewidmet. Mit auf der Bühne: die Kids-Garde, die Erste Garde, aber auch die befreundete Gronauer Narren-Gilde, die „Chaos Queens“ und die „Five Seasons“. Ein weiteres Glanzlicht in diesem Jahr: der Auftritt der „KCN-Boys“. Erneut hatten sich die Männer vom KC Niederesch – die Originale unter ihnen – in Schale geworfen und ließen es auf der Bühne krachen. Sie hielten das farbenfroh und kreativ kostümierte Publikum in Atem und verloren dabei gänzlich ihren Ruhepuls. Minutenlang sportelten die Männer ganz im Sinne der Narretei über die Bühne und überraschten die mehreren Hundert kleinen und großen Zuschauer mit so mancher monatelang einstudierter Akrobatik-Nummer.

Nicht nur an dieser Stelle wurde deutlich: Die Mitglieder des KCN haben wieder viel Herzblut und Engagement aufgebracht und in wenigen Stunden überragend abgeliefert, worauf sie lange und mitunter hart hingearbeitet hatten.