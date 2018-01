Von Anne Spill

Die Töpferstadt ist in Bewegung: In den vergangenen Monaten hat sich in Och­trup eine Menge getan. Das unterstreicht der Jahresbericht, den Bürgermeister Kai Hutzenlaub gestern im Rathaus vorstellte. Auf gut 70 Seiten dokumentiert das Heft das lokale Geschehen in 2017 und liefert Zahlen – von der Statistik des Einwohnermeldeamtes über die Gewerbeanmeldungen bis hin zum Baumbestand.

„Insgesamt war es für Ochtrup doch ein recht gutes Jahr“, blickt Hutzenlaub zufrieden auf 2017 zurück. „Wir entwickeln uns in die richtige Richtung.“ Einige große Projekte seien in den vergangenen Monaten abgeschlossen und wichtige Entscheidungen getroffen worden: So erstrahle zum Beispiel der Lambertikirchplatz nach seiner Umgestaltung in neuem Glanz und die Politik habe das Go für eine Erweiterung des Outlet-Centers gegeben. Auch der Standort der geplanten Feuerwache stehe nun fest. „Ich bin daher ziemlich zuversichtlich, dass wir jetzt auch in Sachen Rathaus weiterkommen“, meint Hutzenlaub.

Besonders freue es ihn, „dass in Ochtrup der Zusammenhalt noch funktioniert, wenn es darauf ankommt“. Auch wenn man sich in manchen Details vielleicht streiten möge: „Das muss auch sein.“ Als leuchtendes Beispiel nennt der Bürgermeister das einmütige Votum des Rates im Bauleitverfahren zur Outlet-Vergrößerung: „Das ist schon eine Besonderheit.“

Klar ist dem Ochtruper Rathauschef aber auch, dass nicht alles in 2017 gut gelaufen ist – und er spart dabei Selbstkritik nicht aus: „Ich habe sicher nicht immer alles richtig gemacht.“ Die Wahl der stellvertretenden Bürgermeister zum Beispiel, die im Sommer für Unmut und Irritationen sorgte, sei „keine Glanzstunde“ gewesen.

Mit einer Menge Ärger verbunden gewesen sei im vergangenen Jahr auch die Baustelle am Lambertikirchplatz. „Das war eine schwere Geburt“, kommentiert Hutzenlaub. „Allerdings kann man auch nicht erwarten, dass bei einem Projekt dieser Dimension immer alles komplett glatt läuft. Das wäre dann doch etwas viel verlangt.“

Die Entwicklung der Innenstadt sei denn auch im angefangenen Jahr wieder eines der großen Themen, wirft Hutzenlaub einen Blick in die nahe Zukunft. „Das zieht sich durch.“ Die Neugestaltung der früheren Bastion gehe weiter und der Bau des Kreisverkehrs an der Stadthalle beginne voraussichtlich im zweiten Quartal. In diesem Zuge sollen auch die Berg- und Bültstraße angegangen werden, und dann gelte es, die Weiner- und die Bahnhofstraße in den Blick zu nehmen.

Ein weiterer Schwerpunkt liege in 2018 auf den Wegen im Außenbereich. „Da muss vieles kommen“, sagt Hutzenlaub. Einiges geschehen müsse auch mit Blick auf den fehlenden Wohnraum – besonders im Bereich der Mietobjekte. Hier seien ja bereits einige große Projekte im Gange. Aber: „Darauf müssen wir unser Augenmerk richten.“ In diesem Zusammenhang komme auch der Entwicklung von Leitlinien für „maßvolle Nachverdichtung“ eine große Bedeutung zu. „Wobei sich dann auch immer die Frage stellt, wie verbindlich diese sein sollen“, stellt der Bürgermeister eine Schwierigkeit heraus.

Stärker in den Blick nehmen werde man in Ochtrup künftig auch die Pflege des Stadtgrüns, und auch der Glasfaseranschluss stehe auf der To-Do-Liste der Töpferstadt. „Wir müssen das nun auch im Innenbereich vorantreiben“, meint Hutzenlaub. Ein schneller Internetzugang sollte bald genauso selbstverständlich sein wie der Anschluss an das Stromnetz oder die Wasserversorgung.