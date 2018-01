Mit routinierten Handgriffen zerlegen die ehrenamtlichen Helfer den Stall in seine Einzelteile. Foto: Anne Spill

Statt mit Weihrauch, Kerzen und Gebetbuch hantieren die Helfer in der Lambertikirche am Dienstagmorgen mit Schrauber, Heckenschere und Besen. Das Fest der Taufe des Herrn ist längst vorüber, die Weihnachtszeit damit offiziell zu Ende: Da gilt es nun, die Krippe abzubauen und die Tannenbäume zu entsorgen.

Von Anne Spill

Sanft drückt Antonia Raulf auf Marias Knie, bis sie gestreckt sind. „Sie hat zuletzt auf dem Esel gesessen“, erklärt die Küsterin. „Darum waren die Beine angewinkelt.“ Bevor die Mutter Jesu aber mit den anderen Krippenfiguren von St. Lamberti im Schrank verschwindet, muss sie wieder aufrecht stehen. „Sonst wird ja alles ganz kraus“, sagt Antonia Raulf und streicht über das rote Gewand. Und das wäre schade, schließlich ist Maria doch gerade erst von einer Schneiderin neu eingekleidet worden.

Weihnachtszeit ist vorbei

Es ist kurz nach acht Uhr am Dienstagmorgen. In der Lambertikirche herrscht geschäftiges Treiben. Statt mit Weihrauch, Kerzen und Gebetbuch hantieren die Helfer im Altarraum an diesem Tag mit Schrauber, Heckenschere und Besen. Das Fest der Taufe des Herrn ist längst vorüber, die Weihnachtszeit damit offiziell zu Ende: Da gilt es nun, die Krippe abzubauen und die Tannenbäume zu entsorgen.

Für die grünen Festbegleiter, die inzwischen schon ganz ordentlich nadeln, sind Heinrich Hillers und Heinrich Wittmund zuständig. Sie packen aber auch gerne bei den Krippenfiguren mit an. „Ach, dann könnt ihr ja gleich das schwere Kamel mitnehmen“, begrüßt Antonia Raulf an diesem Morgen die beiden Helfer, die das Tier prompt auf die Galerie der alten Sakristei bugsieren.

Dort oben wandern sämtliche Krippenfiguren – rund 20 sind es – in einen schützenden Plastikbeutel und dann in den Schrank. Rückwärts, versteht sich: Die Puppen, die zuerst wieder dran sind, kommen ganz nach vorne, während die Könige zum Beispiel hinten auf ihren Einsatz warten.

Schmierseife für die Schäfchen

Bevor die Figuren Ende November wieder in den Stall einziehen, werden sie mitunter einer kleinen Frischzellenkur unterzogen. Der Künstler Erich Büscher-Eilert hat die Schar vor zwei Jahren zwar noch komplett auf Hochglanz poliert. Aber manches Gewand muss jährlich in die Waschmaschine. „Besonders empfindlich sind die hellen Kleider der Engel“, wissen Antonia Raulf und ihre Küsterkollegin Maria Büning. Und auch die Schäfchen werden jedes Jahr aufs Neue mit Schmierseife bearbeitet. „Vom Ruß sind sie schnell ganz schwarz.“

Beim Aufstellen und Dekorieren der Krippe zum Advent hin bekommen die beiden Küsterinnen zum einen Hilfe von zwei ehemaligen Messdienerinnen. Zum anderen packt schon seit einigen Jahren eine Männergruppe am Anfang und am Ende der Krippenzeit mit an. Das Trüppchen ist auch heute wieder zur Stelle, um den Stall auseinanderzunehmen und einzulagern.

Eingespieltes Team

Und das geht ruckzuck. Schließlich sind Theo Steven, Berni Brüggemann, Hubert Albers und Aloys Steininger mittlerweile ein eingespieltes Team. Sie wissen, was in welcher Reihenfolge zu tun ist. Mit routinierten Handgriffen räumen sie Heu, Moos und Steine weg, nehmen die Ziegel vom Dach und schrauben die Bretter auseinander. Währenddessen kümmert sich Engelbert Busch um alles, was mit Elektrik zu tun hat. Man merkt: Das haben die Männer schon öfter gemacht. „Es ist jedes Jahr das Gleiche“, sagt Hubert Albers mit einem Lachen. „Aber es macht immer wieder Spaß.“

Maria Büning und Antonia Raulf sind froh über die Hilfe der Ehrenamtlichen. Ohne sie könnten sie die Aufgabe gar nicht bewältigen – oder es würde zumindest ganz schön lange dauern. Selbst im großen Team brauchen sie den ganzen Vormittag. „Das kann schnell mal ein Uhr werden“, weiß Maria Büning. Darum wählt das Trüppchen auch schon seit jeher einen Dienstag als Abbau-Termin: Da findet vormittags kein Gottesdienst statt.

Für die Helfer gibt es als kleines Dankeschön Kaffee und Brötchen. Wenn sie fertig sind, ist der Altarraum wieder blitzeblank und die Krippe in Pastors Garage verstaut. Und das Figurenensemble, das lagert auf dem Boden – allesamt mit gestreckten Knien natürlich.