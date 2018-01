„Die vier Jungen und sechs Mädchen hatten nach den Sommerferien mit ihrer Ausbildung zum Altardienst begonnen“, schreibt die Pfarrei St. Lambertus in einem Pressebericht. Nachdem die zehn Neuen den Messdienereid abgelegt hatten, erhielten sie von Kaplan Thomas Berger ihren Messdienerausweis und von Annette Korthues und Anika Wagner die Messdienerplakette überreicht. Die beiden Letztgenannten sind mit Küsterin Maria Stegemann und dem Kaplan für die Ausbildung der Messdiener in Langenhorst verantwortlich. Nach dem Gottesdienst waren die neuen Messdiener und ihre Familien zu einem gemütlichen Beisammensein in den Spieker des Heimatvereins eingeladen. Dort klang die Messdieneraufnahmefeier dann aus.