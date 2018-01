Rund 90 Gäste aus Politik, Verwaltung, Vereinen und Verbänden hatten sich jetzt zum Neujahrsempfang der Ochtruper SPD in der Gaststätte Althoff in Langenhorst eingefunden. „Sie wurden mit sehr nachdenklichen und persönlichen Worten von der SPD-Vorsitzenden Sarah Lahrkamp begrüßt“, schreiben die Sozialdemokraten in ihrem Pressebericht.

Als Gastredner war der ehemalige NRW-Justizminister Thomas Kutschaty angereist. „Er vermittelte einen positiven, aber auch selbstkritischen Blick auf die deutsche Sozialdemokratie“, heißt es in dem Schreiben der SPD.

In ihrer Begrüßung spannte Sarah Lahrkamp den Bogen von der großen Weltpolitik bis nach Och­trup. So berichtete die SPD-Vorsitzende über ihre Erlebnisse am Abend der Bundestagswahl, als die AfD zum ersten Mal in den deutschen Bundestag einzog. „Eine Entwicklung, die erschreckend ist“, wird Sarah Lahrkamp in dem Bericht zitiert. „Hier müssen wir etwas entgegensetzen. Auch in Form einer starken Sozialdemokratie.“

Fraktionsvorsitzender Vincent ten Voorde (l.) und die Ortsvereinsvorsitzende Sarah Lahrkamp mit dem Landtagsabgeordneten Thomas Kutschaty. Foto: Jürgen Ultee Fraktionsvorsitzender Vincent ten Voorde (l.) und die Ortsvereinsvorsitzende Sarah Lahrkamp mit dem Landtagsabgeordneten Thomas Kutschaty. Foto: Jürgen Ultee

Selbstkritisch, aber dennoch optimistisch blickte der ehemalige NRW-Justizminister und derzeitige Landtagsabgeordnete Thomas Kutschaty auf die Zukunft der Sozialdemokratie. „Mittels einiger Themen skizzierte er eine Sozialdemokratie, die moderne Antworten auf die großen Gesellschaftsfragen Gerechtigkeit, Digitalisierung und Demografie geben muss. Der bestens gelaunte Gastredner war gut vorbereitet und lobte auch die Arbeit einiger Ochtruper Vereine im Bereich Integration“, schreibt die SPD. Auch habe er festgestellt, dass die SPD derzeit im ländlichen Raum besser aufgestellt sei als in den Großstädten. „Das kann man am Beispiel Och­trup deutlich feststellen“, wird Kutschaty zitiert.

Auch der SPD-Bundesparteitag war Thema in der kurzweiligen Rede. Kutschaty habe dabei keinen Hehl aus seiner kritischen Haltung gegenüber den Sondierungsergebnissen gemacht. „Hier muss noch deutlich mehr kommen“ sagte Kutschaty, was die Ochtruper Sozialdemokraten mit begeistertem Applaus erwidert hätten.

Am Ende des offiziellen Programms überreichte Sarah Lahrkamp zudem drei neuen Mitgliedern ihre Parteibücher: Tim Kersting, Chris Kiedrowicz und Kurt Schmor sind nach der Bundestagswahl in die SPD eingetreten und möchten sich nun aktiv einbringen. Hildegard Eilert wurde für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.