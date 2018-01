Närrischen Besuch gab es am Dienstagnachmittag in der WN-Lokalredaktion: Das Dreigestirn des Förderkreises Kinderkarneval hatte sich mit einer Abordnung zum Kaffeetrinken angekündigt.

Von Anne Spill

Es klimperte und bimmelte am Dienstagnachmittag in der Lokalredaktion der Westfälischen Nachrichten – und dann ertönten auch noch ein kräftiges „Helau“ und ein noch viel lauteres „Ochtrup Buäh“. Klarer Fall: Die Narren waren bei der Zeitung zu Gast. Der Förderkreis Kinderkarneval schaute mit dem Dreigestirn vorbei.

Prinz Hanna Hüntemann, Prinzessin Anke Krabbe und Till Felix Bußmann eroberten gleich eines der Büros, wo ein Erinnerungsfoto entstand. Dann nahmen die jecken Besucher im Besprechungszimmer der Westfälischen Nachrichten Platz, spendierten Orden und Anstecker für die Zeitungsleute und plauderten ein bisschen aus dem närrischen Nähkästchen: So erfuhren die Redakteurinnen, dass die Tollitäten allesamt erblich vorbelastet sind: Auch die Familien der Jungjecken – ihre Mütter hatten sie an diesem Tag im Schlepptau – sind vom Karnevalsvirus infiziert und in der fünften Jahreszeit närrisch unterwegs. Sie kennen sich unter anderem aus dem Elferrat des Schützenvereins Lamberti-Mark.

Bei Felix waren sogar die familiären Verwicklungen in den Karneval ausschlaggebend dafür, dass er nach anfänglichem Zögern die Aufgabe des Tills übernahm. „Mein Patenonkel war das auch schon einmal“, berichtet der Neunjährige. Und als er bei ihm die vielen Orden hängen sah, sei er überzeugt gewesen, erzählt die Mama mit einem Schmunzeln. Den Posten des Tills findet sie für ihren Sohnemann übrigens genau richtig: Ein Spaßvogel sei er nämlich schon, der Felix.

Auch durch Hannas und Ankes Adern fließt karnevalistisches Blut. „Ich hab sofort zugesagt. als ich gefragt wurde“, erzählt die elfjährige Prinzessin, die sich mit Reifrock, Blumenstrauß, Krönchen und von der Schwester geflochtenen Haaren sichtlich wohlfühlt. Richtig gut findet auch Hanna ihr Amt – dass sie nun den Prinzen gibt, obwohl der ja meistens ein Junge ist, das sei „gar nicht schlimm“. Die Narrenkappe und das Zepter trägt die Zwölfjährige jedenfalls – zu Recht – mit einer großen Portion Stolz.

Nach einer guten Stunde, einigen Quarkbällchen und ganz viel Mausespeck machten sich die Jecken wieder auf den Weg. Der Förderkreis und das Dreigestirn haben in der Session einen ziemlich vollen Kalender – und dann sind da ja auch noch die Mathe-Hausaufgaben . . .