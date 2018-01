Ein Stolperstein soll an Prälat Hermann Scheipers und seine Schwester Anna Schweppe erinnern. Foto: Irmgard Tappe

Ochtrup -

Am 3. Februar (Samstag) lädt die Stadt Ochtrup zu einer Gedenkveranstaltung für Prälat Hermann Scheipers und seine Schwester Anna Schweppe ein. Beginn ist um 12 Uhr an der Mühlenstraße. Dort soll künftig ein Stolperstein an das Geschwisterpaar aus der Töpferstadt erinnern.