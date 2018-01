Von Maximilian Stascheit

Nach einem langjährigen Engagement im Gronauer Verein Siegfried 26 (siehe Infobox) begann er vor rund einem Jahr, ehrenamtlich Boxkurse für Kinder in der Sport-Oase am Langenhorster Bahnhof zu geben. Deren Leiterin Tanja Seppelfricke hatte die Sportgruppe im September 2016 gegründet und war zufällig auf Josef Schmidt aufmerksam geworden, der regelmäßig in ihrem Fitnessstudio trainiert. Mittlerweile umfasst die Gruppe über 20 Kinder im Alter zwischen fünf und 14 Jahren und erfreut sich wachsender Beliebtheit. „Viele sind vorher immer nur zum Mucki-Training gegangen. Aber was wir hier machen, ist natürlich noch einmal etwas ganz anderes“, so Josef Schmidt.

Neben der Muskulatur seien auch Schnellkraft und Ausdauer wesentliche Faktoren, die beim Boxen eine Rolle spielen. „Die konditionellen Anforderungen beim Boxen sind gewaltig“, erklärt der Trainer. Außerdem würden nicht nur nahezu alle Muskelgruppen, sondern auch die eigene Wahrnehmung trainiert. „Kaum eine andere Sportart bietet diese Vielseitigkeit“, ist der Gronauer überzeugt.

Besonders bei Kindern könne das Boxen auch viel positiven Einfluss auf die persönliche Entwicklung nehmen. „Man merkt, dass das Selbst- und Verantwortungsbewusstsein bei den Kindern zunimmt. Außerdem kann Boxen dazu beitragen, eventuelle Aggressionen in die richtigen Bahnen zu lenken“, so Josef Schmidt. Auch die Einhaltung von Regeln und gegenseitiger Respekt seien wichtige Eigenschaften, die bei dem Training gelehrt würden.

Einer, der sich mittlerweile ebenfalls regelmäßig die Boxhandschuhe anzieht, ist Marek Lakomy. Auch er hat den Weg zum Boxsport durch das Training in der Muckibude gefunden. Neben der Ausdauer sind es für ihn auch die nicht zu unterschätzenden mentalen Anforderungen, die den Sport einzigartig machen. „Man muss sich genau auf die Bewegungsausführungen und den eigenen Körper konzentrieren“, erzählt der 18-Jährige. Auch Flexibilität und Dynamik seien wichtige Eigenschaften, die einen guten Boxer auszeichneten.

Josef Schmidt ist es außerdem wichtig, seinen Schützlingen taktische Kenntnisse zu vermitteln, die im Training durch regelmäßige Übungen erlernt werden. „Kognitive Fähigkeiten und motorische Abläufe sind in diesem Sport ganz wichtig“, weiß der erfahrene Trainer. Deshalb ist es ihm wichtig, in den Kursen individuell auf die einzelnen Teilnehmer einzugehen, zumal das Alters- und Leistungsspektrum durchaus groß sei.

Unterstützung erhält er dabei von Malke Buyukkaya, den Josef Schmidt selbst schon als Trainer in den Ring geschickt hat und der 2013 deutscher Meister in der Altersgruppe U 21 wurde. Gemeinsam wollen sie das Boxen auch in Ochtrup zu einer attraktiven Sportart machen. „Ich habe in diesem Bereich aus früheren Zeiten natürlich noch viele Kontakte. Wenn das jemand also mal wirklich professionell machen und an Wettkämpfen teilnehmen möchte, könnte ich das sicherlich organisieren“, so Josef Schmidt. Im Vordergrund stehe jedoch der Spaß an der Sache und das Training mit den Kindern. Von ihnen möchte er in Zukunft noch viele weitere mit seiner Leidenschaft infizieren.