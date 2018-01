Auf Bettensuche in Ochtrup: (v.l.) Pastoralreferentin Anja Möllers, Maria Stegemann und Ele Varelmann suchen Gastgeber für Besucher des Katholikentages in Münster Foto: Anne Steven

Pastoralreferentin Anja Möllers, Maria Stegemann und Ele Varelmann sind auf der Suche nach Betten. Sie suchen in Ochtrup Gastgeber, die Besucher des Katholikentages im Mai in Münster beherbergen möchten. Einige Zusagen gibt es bereits, erzählen die drei Betten-Frauen.

Von Anne Steven

Pastor Ludger Bügener bezeichnet sie schmunzelnd als „die drei Betten-Frauen“. Diesen frechen Spitznamen nehmen Pastoralreferentin Anja Möllers, Maria Stegemann und Ele Varlemann ganz gelassen. Und schließlich sind sie auf der Suche nach Betten. Ihre Aufgabe ist es, für den Katholikentag, der vom 9. bis 13. Mai (Mittwoch bis Sonntag) in Münster stattfindet, private Unterkünfte in Ochtrup aufzutun.

„Die Vermittlung übernimmt das Bistum Münster“, erklärt Anja Möllers. Was sie suchen? Menschen, die Gastfreundschaft leben möchten und Besuchern des Katholikentages eine Unterkunft anbieten. Luxusquartiere müssen das nicht sein – nicht einmal ein Gästezimmer. „Ein freies Bett, eine Liege oder ein Schlafsofa genügt“, zitiert Ele Varlemann aus dem Flyer. Ein einfaches Frühstück am Morgen reiche den Übernachtungsgästen. Die werden vermutlich den Großteil ihrer Tage in Münster verbringen, so dass die Gastgeber nicht ständig zu Hause sein oder sich um ihre Gäste kümmern müssen. Schließlich bietet der Katholikentag zahlreiche Veranstaltungen wie Gottesdienste, Diskussionen, Workshops und verschiedene Mitmachangebote.

Wer eine kostenlose Unterkunft anbieten möchte, kann sich im Pfarrbüro in Ochtrup melden. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich direkt an das Bistum zu wenden oder online die freie Unterkunft anzuzeigen. Etwa drei Wochen vor beginn des Katholikentages erfahren die Gastgeber, wer zu ihnen kommen wird. „Es kann natürlich sein, dass nicht alle Quartiere benötigt werden“, ergänzt Anja Möllers. Offiziell sucht das Bistum 4000 Plätze in Privatquartieren. Wieviele schlussendlich benötigt werden, kann natürlich niemand voraussagen. Es seien Richtwerte von anderen Katholikentagen, erklärt Anja Möllers.

Maria Stegemann hat in Langenhorst schon einige Zusagen bekommen. „Es läuft gut an“, meint sie. Allerdings könne es schwierig werden, in Welbergen Unterkünfte zu bekommen. Schließlich werde dort am Himmelfahrts-Wochenende Schützenfest gefeiert. Und auch die Oberministranten der Pfarrei befänden sich dann im Schützenfest-Modus, ergänzt Ele Varelmann. Doch die drei Damen sind zuversichtlich, dass sie trotzdem ausreichend Quartiere finden werden.

Wie eng der Kontakt zu den Gästen wird, hängt von den Gastgebern ab. „Manchmal entstehen daraus auch richtige Freundschaften“, weiß Anja Möllers aus eigener Erfahrung. „Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt“, kommt Ele Varelmann da ein Bibelspruch in den Sinn. Allein, ob jemand katholisch oder evangelisch ist oder einer anderen Religion angehört, sei nicht von Belang. Wichtig ist, dass die Gastgeber Lust darauf haben, andere Menschen vier Nächte lang bei sich zu beherbergen und sie näher kennezulernen.