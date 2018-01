Wegen Fahrerflucht musste sich am Donnerstagmorgen ein 51-jähriger Taxifahrer aus Münster vor dem Amtsgericht Steinfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm in der Anklage vor, am 12. September am Platanenweg in Ochtrup einen Unfall verursacht und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben, ohne eine angemessene Wartezeit einzuhalten.

Von Norbert Hoppe

Bei diesem Unfall wurde ein Verteilerkasten der Stadtwerke so sehr beschädigt, dass ein Schaden von 2000 Euro entstanden sei, hielt der Staatsanwalt dem Angeklagten vor. Dieser räumte ein, beim Zurücksetzen des Fahrzeugs wohl einen Widerstand bemerkt zu haben. In der Annahme, dass er gegen einen Bordstein gefahren sei, setzte er seine Fahrt über die Akazienstraße, auf der er kurz anhielt, und den Alt-Metelener Weg fort, räumte der Angeklagte ein. Ein Auto oder einen Gegenstand, den er beschädigt haben könnte, habe er nicht wahrgenommen.

Nach einer Zeugenaussage bei der Polizei habe der Beobachter ein lautes Geräusch gehört. Gleichzeitig sei es ihm noch gelungen, das Kfz-Kennzeichen zu notieren, so dass der Fahrer des Unfallautos schnell ermittelt werden konnte. Der geladene Zeuge war am Donnerstag allerdings nicht zum Verhandlungstermin erschienen, soll aber, so der Richter, unbedingt noch in der Gerichtsverhandlung gehört werden.

Der Richter hielt dem Angeklagten vor, mit einer Schutzbehauptung die Unfallflucht zu verschleiern. „Ihnen wird nicht vorgeworfen, einen Unfall verursacht zu haben, sondern sich unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben“, belehrte der Richter den Angeklagten. Da dieser jedoch an seiner bisherigen Einlassung festhielt, wurde das Verfahren vertagt. Von Amts wegen werde ein neuer Termin in etwa zwei Monaten anberaumt, entschied das Gericht. Bis dahin bliebe die Fahrerlaubnis eingezogen. Außerdem müsse der Angeklagte damit rechnen, dass die Gerichtskosten durch eine weitere Verhandlung deutlich höher ausfallen würden, so der Richter abschließend.