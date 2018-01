Das Spiel begann im Herbst nach einer Eröffnungs- und Informationsveranstaltung in der Aula des Schulzentrums. Die Sparkassenmitarbeiter Jens Kattenbeck, Barbara Plenter, Lina Weßling und Jana Rengers hatten dort wohl überzeugende Leistung gezeigt, denn auch an der Real- und der Hauptschule brach umgehend das Börsenfieber aus und viele Teams wagten ihr Glück im Aktien- und Fondshandel.

„Ich glaube mit dieser Aktion der Sparkassen wird so etwas wie beinahe richtiges Leben in den Schulalltag gebracht und wir können Interesse und Bewusstsein für wirtschaftlichen Zusammenhänge wecken“, betonte die Leiterin der Realschule, Doris Nollen Kuhlbusch. Sie durfte am Mittwoch gleich zwei erfolgreiche Mannschaften ihrer Schule zur Preisverleihung begleiten. So errangen Jonas Rempe und Abdulah El Zoobi als Team „jopo“ den zweiten Platz in der lokalen Depotgesamtwertung, dicht gefolgt vom „Team Bier“. Hinter diesem flüssigen Namen verbergen sich die Realschüler Lukas Steinlage und Jona Löckner.

Fotostrecke: Sieger beim Planspiel Börse 2017 Fotostrecke Foto: Martin Fahlbusch

Anlage-Fachmann Jens Kattenbeck freute sich, dass auch der Gesichtspunkt Nachhaltigkeit bei einigen Teams zur Richtschnur der Aktienauswahl wurde. Beispielhaft überzeugte das Team „LA Investmentgroup“ mit Lennard Mahlitz und Aaron Dilling, die den ersten Platz in dieser Kategorie ergatterten.

Diese beiden und die erwähnten Zuckerschlecker wurden seitens des Gymnasiums von Oliver Benning betreut, der das Planspiel mit in den Unterricht eingebaut hatte. „So richtig helfen brauchte ich unseren Leuten eigentlich nicht. Die haben das vor allem mit Hilfe der in diesem Jahr entwickelten Planspiel-Börse-App prima alleine gewuppt. So etwas ist nah an der aktuellen Lebensrealität der Schüler und ich kann im Fach Sozialwissenschaften den Aspekt Wirtschaft anschaulich machen“, erläuterte der Lehrer. Zu den Siegern gehört auch die Klasse 10b der Hauptschule mit ihrem Klassenlehrer Andreas Wilken. Die Schüler hatten den Klassenpreis gewonnen.

Alle Sieger erhielten Urkunden und – je nach Platzierung – richtiges Geld. Zum Schluss noch mal die „Zuckerschlecker“: Die räumten nämlich nicht nur in der Depotgesamtwertung auf regionaler Ebene ab, sondern belegten auch den ersten Platz im Sparkassenverband Westfalen-Lippe. Und die Vier dürfen demnächst für drei Tage nach Frankfurt fahren, um echte Börsenluft zu schnuppern. Denn auf Bundesebene haben sie den dritten Platz errungen. So geht Zuckerschlecken.