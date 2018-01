Von Anne Steven

Von den 1,12 Milliarden Euro, die das Land NRW zusätzlich mit dem zweiten Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) vom Bund für Investitionen in sanierungsbedürftige Schulen erhält, fließen 175,6 Millionen Euro in den Regierungsbezirk Münster. Och­trup erhält 794 897 Euro. Für welche konkrete Maßnahmen das Geld verwendet werden soll, stehe noch nicht fest, informierte Kämmerer Roland Frenkert auf Nachfrage. Bereits 2015 hatte der Bund mit dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds ein Sondervermögen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro eingerichtet. Auch Ochtrup wurde damals bedacht. Das Geld musste damals allerdings in Maßnahmen mit einem energetischen Hintergrund investiert werden. So floss beispielsweise ein Teil des Geldes in die Sanierung der Sporthalle der Lambertischule; in der Hauptschule wurden Fenster und in der Villa Winkel einige Türen ausgetauscht.

Die Investitionen werden bis zu 90 Prozent gefördert. Die Kommunen selbst müssen nicht mehr als den bundesrechtlich vorgeschriebenen Eigenanteil in Höhe von zehn Prozent einbringen.