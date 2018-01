Die Einfahrt in den Ofen sehen die Verantwortlichen vom Krematorium in Hildesheim als Analogie zum Herablassen des Sarges ins Grab auf einem Friedhof. Hier wie dort können Angehörige bis zum Schluss bei ihren Verstorbenen sein. Foto: Anne Steven

Investoren planen an der Waldstraße den Bau eines Krematoriums. Doch wie sieht so eine Anlage aus? Stimmt es, dass man es riechen kann, wenn Leichen eingeäschert werden? Gibt es gefährliche Emissionen? Aufschluss gibt ein Besuch in einem Krematorium.

Von Anne Steven

Immer mehr Menschen entscheiden sich heute für eine Urnenbestattung – auch in Ochtrup. Ende 2016 wurde auf dem Kommunalfriedhof der Töpferstadt die zweite Urnenwand eingeweiht, im Stadtrat gibt es Bestrebungen, einen Fried- oder Bestattungswald – eine freie Fläche für Urnenbeisetzungen in der Natur – einzurichten. Nun plant eine Investorin, die FBM GmbH & Co. KG, im Industriegebiet an der Waldstraße den Bau eines Krematoriums (wir berichteten).

Doch wie sieht so eine Anlage überhaupt aus? Stauen sich dort täglich die Leichenwagen? Stimmt es, dass man es in der Umgebung eines Krematoriums riechen kann, wenn dort Leichen eingeäschert werden? Gibt es womöglich gefährliche Emissionen? All diese Fragen und mitunter sogar furchtbare Bilder aus den Krematorien der NS-Zeit tauchen bei Menschen, die mit einem solchen Vorhaben konfrontiert werden, unweigerlich auf.

„Diese Bilder haben sich bei vielen Menschen eingebrannt“, weiß auch Svend-Jörk Sobolewski vom Krematorium in Hildesheim. Dieses ist ähnlich aufgebaut wie es sich die Investoren nach eigenen Angaben auch in Ochtrup vorstellen können – nur kleiner. Jährlich werden dort etwa 7200 Verstorbene eingeäschert, im Krematorium in Ochtrup sollen es gut die Hälfte werden.

Fotostrecke: Besuch im Krematorium Hildesheim Fotostrecke Foto: Anne Steven

Die Anlage steht mitten im Gewerbegebiet. Und rein äußerlich ist das Krematorium bei einer Besichtigung zumindest auf den ersten Blick als solches kaum zu erkennen. Lediglich zwei dezente Schornsteine im hinteren Bereich des hellgelb verputzten, einstöckigen Gebäudes lassen darauf schließen, dass dort Leichen kremiert werden. Der Eingangsbereich hat mehr Ähnlichkeit mit einem Beerdigungsinstitut. Linker Hand befinden sich die Abschiedsräume.

Die Wagen der Bestatter rollen im hinteren Bereich, vor neugierigen Blicken geschützt, an. „Den klassischen Leichenwagen gibt es heute immer weniger“, weiß Sobolewskis Sohn Thies Heinrich. Viel häufiger würden die Verstorbenen in ungekennzeichneten Lieferwagen transportiert. In Hildesheim verzeichnet der Betrieb etwa sechs Fahrzeugbewegungen pro Tag. Erste Station der Särge ist der Kühlraum des Krematoriums. Dort überprüft zunächst ein Arzt, noch einmal die Todesursache. „Das ist in Deutschland Vorschrift“, erklärt Svend-Jörk Sobolewski.

Erst danach folgt die Einäscherung. Und dabei stehe eine würdevolle Prozedur an erster Stelle, betont der Fachmann. Die Särge werden dazu in eine schlichte, freundlich gestaltete Halle, nicht unähnlich den Abschiedsräumen auf Friedhöfen, gefahren. Dort befinden sich die Öffnungen zu den Öfen. „Wenn die Angehörigen dies wünschen, können sie bis ganz zum Schluss bei ihren Verstorbenen bleiben“, erklärt Svend-Jörk Sobolewski. Die Einfahrt in den Ofen sei dabei durchaus als Analogie zum Herablassen des Sarges auf dem Friedhof zu betrachten, findet sein Sohn.

Die Kremierung erfolgt bei Temperaturen zwischen 750 und 850 Grad Celsius. Die Särge entzünden sich dabei von selbst. Insofern sei es keine Verbrennung, sondern vielmehr eine Einäscherung, erklärt Betriebsleiterin Eileen Böhm den Unterschied.

Hinter den Öfen – in Hildesheim gibt es derer zwei, in Ochtrup ist einer geplant – befinden sich die Filteranlagen des Krematoriums, die mehr als die Hälfte der gesamten Anlage in Anspruch nehmen und dementsprechend aufwendig sind. Sämtliche Emissionen werden nach Angaben von Svend-Jörk Sobolewski rund um die Uhr aufgezeichnet und von Mitarbeitern überwacht. Was draußen ankommt, entspricht in etwa den Emissionen eines Mehrfamilienhauses. Ein Ascheregen, wie er etwa in Steven Spielbergs Verfilmung von „Schindlers Liste“ zu sehen sei, gehöre ins Reich der Stilmittel und entspräche nicht der Realität.

Die Abwärme des Krematoriums wird übrigens sowohl betriebsintern als auch von Nachbarn im Industriegebiet genutzt. Die Öfen selbst sind in sich in mehrere Stufen unterteilt. Ist der erste Schritt der Einäscherung vollzogen, fällt die Asche über eine Klappe im Boden auf die nächste Stufe. Die Kremierung wird über alle drei Stufen fortgesetzt. Ganz unten landet die noch glühende Asche schließlich in einer Art Lade. „Erst, wenn der Mitarbeiter hier unten die Asche entnimmt, darf oben die nächste Einäscherung beginnen“, betont Svend-Jörk Sobolewski, dass es nicht zu Vermischungen von Asche komme.

Letztere wird nach dem Verbrennen noch aufbereitet, sämtliche magnetischen Bestandteil wie etwa Sargnägel oder Scharniere entfernt. Das gilt auch für beispielsweise künstliche Gelenke und dergleichen. „Die Angehörigen entscheiden, was mit den wertvollen Überresten geschieht“, erklärt Thies Heinrich. So besteht etwa die Möglichkeit, den Erlös an caritative Zwecke zu spenden. Die restliche Asche wird zu feinstem Staub zermahlen und in Aschekapseln gefüllt. Diese lösen sich bei einer Bestattung in der Erde nach etwa drei Monaten auf. Bei Seebestattungen werden eigens angefertigte Urnen verwandt.