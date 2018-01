Die Schützen des Vereins treffen sich zunächst am Samstagmorgen um 9 Uhr in der Gaststätte „Zum Kapellenhof“. Von dort geht es um 9.30 Uhr zum „Hühnerholen“ in die Vereinsbezirke. Gesammelt wird im Bereich „hinter der Vechte“, also Mohringhook, Lütkefeld und so weiter. Ab 17.30 Uhr ist Einlass in die Vechtehalle in Langenhorst, und ab 18.30 Uhr kann die Hühnersuppe eingenommen werden. Gegen 19.30 Uhr startet das Büttprogramm, moderiert von Ansgar Stücker und David Gehring. Auch in diesem Jahr sind es fast ausschließlich Eigengewächse, also Welberger Akteure, die in die Bütt gehen. Im Programm unter anderem: die „VIPs vom Ferienlager“, „Rentner aus dem Sauerland“, die „grauen Funkenmariechen“, die „lustigen Hühner“, die „Selbsthilfegruppe“ und weitere.

„Im Anschluss an die Bütt, ungefähr um 22.30 Uhr, dürfen die hoffentlich nicht allzu müden Beine geschwungen werden, wenn der DJ zum Tanz auflegt“, schreiben die Organisatoren. Freunde und Gönner des Vereins sowie alle am Karneval Interessierten sind zu dieser Veranstaltung eingeladen. Die Organisatoren bitten allerdings um Kostümierung der Gäste. „Verkleidung ist unbedingt erwünscht!“