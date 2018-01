Letzte Chance für einen Besuch: Am Sonntag (28. Januar) findet die Finissage der Sonderausstellung „Holzschnitte aus dem Münsterland“ des Künstlers Heinrich Everz im Töpfereimuseum statt.

Thomas Wüllner, der das Erbe seines Großvaters verwaltet, wird an dem Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr im Töpfereimuseum sein und anhand der Werke sowie eigener Vorführungen des Druckhandwerks viel Wissenswertes über die Hintergründe der Holzschnittkunst vermitteln. Auf seinen zahlreichen Exkursionen durch das Münsterland zeichnete Heinrich Everz Kulturdenkmäler, Fachwerkhäuser, Landschaften und Stadtansichten seiner westfälischen Heimat. Die Skizzen dienten als Grundlage für seine späteren Holzschnittarbeiten in seinem Coesfelder Atelier. Auch Festtagsgrüße und Glückwunschkarten mit humorvollen Illustrationen gehörten zu Everz‘ Repertoire. An die 100 Holzschnitte, darunter auch Ochtruper Motive, sowie zahlreiche Dokumente und Materialien aus seiner Holzkunstwerkstatt sind bis morgen noch im Museum ausgestellt. Der Eintritt ist frei, für Verpflegung sorgt gegen eine Spende das Töpferei-Team.