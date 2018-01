Von Irmgard Tappe

Sie zählen zu den Bodenständigen des süßen Gebäcks. Weder Donuts noch Muffins oder Torten schaffen es, die Berliner aus dem Sortiment der Bäckereien und Cafés zu verdrängen. „Berliner sind zu allen Jahreszeiten beliebt“, sagt Bäckermeister Martin Beile. „Hochsaison aber haben sie an Silvester und zur Karnevalszeit. Dann stellen wir neben der klassischen Variante auch beschwipste Berliner her.“

Ihren Schwips bekommen die Berliner, indem der Bäcker sie mit einer Creme aus Vanillepudding, Sahne und Eierlikör füllt. Für die Füllung, erklärt Beile, könne man aber auch Schokoladenpudding, Sahne und Schokolikör nehmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Berliner zu gestalten. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. „Trotz der Vielfalt sind die Klassiker mit Marmeladenfüllung nach wie vor der Renner. Und die wollen wir heute backen“, erklärt der Ochtruper Bäcker und schreitet zur Tat.

„Das eigentliche Backen geht recht schnell“, weiß der Fachmann aus Erfahrung. Weitaus zeitintensiver indes seien die Vorarbeiten, da der Hefeteig mehrmals bearbeitet wird und zwischendurch „entspannen“ muss. Den Teig hat Beile bereits zwei Stunden zuvor aus Mehl, Hefe, Butter, Zucker, Eiern, Milch und etwas Salz hergestellt. Das Kneten und Formen des Teigs haben entsprechende Maschinen erledigt. Nun liegen die kugelförmigen Hefeballen sehr entspannt Seite an Seite auf den Backblechen.

Wer glaubt, dass der Bäcker sie jetzt in den vorgeheizten Backofen schiebt, der irrt. „Berliner werden in heißem Fett gebacken. Wir verwenden dafür immer Erdnussfett“, verrät Beile. In einer speziellen Fettgebäck-Pfanne erhitzt er das Öl. Inzwischen hat es die erforderliche Temperatur von 170 Grad erreicht. Beile nimmt das erste gefüllte Blech, stellt es auf die Pfanne und befördert die Hefeballen per Knopfdruck eine Etage tiefer, wo sie leise flüsternd im heißen Ölbad versinken. Jetzt muss das Gebäck von beiden Seiten kurz backen und zweimal gewendet werden. Auch das geschieht per Knopfdruck. „Früher haben wir das alles per Hand gemacht. Da mussten wir jeden Berliner mithilfe von zwei Stäben einzeln wenden“, erinnert sich Beile an die Zeit, als die Fettback-Geräte noch nicht in der Bäckerei Einzug gehalten hatten. Nach wenigen Minuten sind die ersten Berliner fertig gebacken. Der Meister legt sie zum Auskühlen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und nimmt die nächste Ladung in Angriff.

Während das Gebäck gart, erzählt er von seinem Beruf, für den er sich nach einem Schülerpraktikum entschieden hat. Zuerst habe er eine Ausbildung zum Bäcker gemacht und später eine Konditorlehre angehängt. „Es ist das Handwerkliche, was mich an diesem Beruf besonders reizt. Man kann immer wieder Ideen für neue Backwaren entwickeln und Rezepturen ausprobieren“, überlegt der Bäckermeister.

Nachdem alle vorbereiteten Berliner gebacken sind, ist die Marmeladenfüllung der nächste Schritt. Auch dafür steht ein mit roter Konfitüre gefülltes Gerät bereit. Es ist mit zwei Spritzaufsätzen ausgestattet, deren Öffnungen dem Durchmesser von Strohhalmen oder Nudeln ähneln. Der Bäcker stülpt die Berliner reihum auf diese „Spritzen“. Ähnlich wie bei einer Infusion füllt er nun je eine Portion Konfitüre hinein ins Gebäck. Zum Schluss rollt er die Berliner in Zucker und bestäubt sie zusätzlich mit Puderzucker.

„Berliner“, erinnert sich Martin Beile, „die haben wir schon gebacken, als ich noch in der Ausbildung war.“ Seit wann es dieses Gebäck gibt und woher es seinen Namen hat, ist nicht genau bekannt. Ein Berliner Zuckerbäcker soll dieses Hefegebäck zur Zeit Friedrichs des Großen erfunden haben. Als Feldbäcker des Preußenkönigs wollte er seinem Herrn eine besondere Freude machen und kreierte die süßen Hefeballen in Form von Kanonenkugeln. Weil er keinen Backofen zur Verfügung hatte, buk er das Gebäck in einer mit heißem Fett gefüllten Feldpfanne. So jedenfalls heißt es in einer der Legenden, die um die Herkunft des Berliners ranken.