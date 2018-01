Bei der Karnevalsparty des Carl-Sonnenschein-Hauses und des Ferdinand-Tigges-Hauses waren der Förderkreis Kinderkarneval und das Dreigestirn jetzt zu Gast. Für die Jungjecken steht außerdem am Samstag ein Heimspiel an.

Mit einem kräftigen „Helau“ haben der Förderkreis Kinderkarneval und das Kinderdreigestirn die Bewohner des Carl-Sonnenschein-Hauses und des Ferdinand-Tigges-Hauses jetzt zur Karnevalsfeier begrüßt. „Bereits seit 40 Jahren ist die Feier ein fester Bestandteil der Session“, heißt es in einem Pressebericht der Seniorenheime. Wieder einmal habe Theo Brock­evert mit viel guter Laune und jeder Menge Unterstützung den Karneval ins Haus gebracht.

Nachdem Hermann Dinkhoff, unter den Bewohnern schon lange als Hausmusikant bekannt, für Stimmung gesorgt hatte, heizte laut Pressebericht die Kindergarde des KCN dem Publikum ziemlich ein. Die Füße der Bewohner wippten im Takt. Auch Hermann Kippelt sowie die Tanzgruppe St. Marien brachten die Teilnehmer zum Schunkeln, Singen und Lachen. Viele Bewohner waren karnevalistisch verkleidet, und auch die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes hatten sich herausgeputzt. Passend zum Motto „Flower Power“ war auch der Veranstaltungsraum geschmückt – und natürlich wurden auch Orden verteilt. „Mit einem deftigen Abendessen und mindestens einem Eierlikör ging das Fest zu Ende“, heißt es im Bericht abschließend.

Ein weiterer Auftritt – ein Heimspiel – für Prinz, Prinzessin und Till steht am Samstag (27. Januar) auf dem Programm. Der Schützenverein Lamberti-Mark, der in diesem Jahr das Dreigestirn stellt, feiert in der Festscheune von Happens Hof sein Winterfest. „Unser Elferrat hat wieder ein tolles Programm mit eigenen Akteuren vorbereitet“, verspricht der Vorsitzende Ludger Wiechers. Der Förderkreis (im vollen Ornat) mit Frauen trifft sich um 19.30 Uhr in der Gaststätte Köllmann.