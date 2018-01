Endspurt für die Wagenbauer: In zwei Wochen müssen die närrisch-bunten Gefährte für den Rosenmontagszug fertig sein. Unsere Reporterin durfte zuschauen, wie die kreativen Köpfe der Schützenvereine Horst und Wall und Welbergen an ihren Wagen werkelten.

Von Rieke Tombült

In genau zwei Wochen ist wieder Rosenmontag. Die Wagenbauer setzen zum Endspurt an – und haben einen vollen Terminkalender: Beim Schützenverein Horst und Wall zum Beispiel werkeln die Helfer jetzt nahezu jeden Tag – sogar nach Feierabend – an ihrem Wagen. In Welbergen treffen sich die kreativen Köpfe zwei Mal die Woche, um das Fuhrwerk zu vervollständigen, dafür bauen jene aber auch schon etwas länger.

Die Ochtruper von Horst und Wall versuchen in diesem Jahr mit dem Thema „Wilder Westen – Cowboys und Indianer“ bei der Jury des Fördervereins Kinderkarneval zu punkten. Dafür haben sie auf dem hinteren Teil ihres Gefährts einen Saloon errichtet. Aufs Vorderstück kommt ein bunt bemaltes Zelt. „Wenn die Technik es so zulässt, wie wir es gerne hätten, dann steigt aus dem Tipi Rauch auf, als würde darin jemand kochen“, beschreibt Jürgen Ultee die Idee seines Teams.

An den Seiten des Karnevalswagens sieht man bereits die Grundlage eines entstehenden Sonnenuntergangs. „Das soll nachher so aussehen als würde Lucky Luke dort hineinreiten“, fährt Ultee fort und zeigt dabei voller Begeisterung auf die Skizzen.

Normalerweise kommen um die zehn Leute, um an dem Anhänger zu arbeiten. Manchmal sind es aber auch nur drei, was Jürgen Ultee aber überhaupt nicht stört: Schließlich muss der Wagen auch angemalt werden – und wenn weniger Leute da sind, wird weniger am Gefährt gewackelt. Für die helfenden Hände ist es dann einfacher, ihre Arbeit zu verrichten.

Aber nicht nur den Wagen müssen die Schützen von Horst und Wall bis zum Rosenmontag fertigstellen – auch die Verkleidungen. „Unsere fleißigen Vereinsdamen kümmern sich um die ganz unterschiedlichen Kostüme“, berichtet Jürgen Ultee. Bis die Verkleidung jedoch präsentiert werden kann, muss erst einmal der dazugehörige Karnevalswagen fertig werden – und das wiederum wird wahrscheinlich „kurz vor knapp“ sein.

In Welbergen sieht das nicht anders aus: Auch hier gehen die Schützen von einer Punktlandung aus. Ihr Wagen steht unter dem Thema „Walburga von Welbergen“. Für die meisten ein wohl eher unbekannter Name, doch genau das wollen die Dörfler mit ihrem Karnevalswagen ändern.

Walburga ist nämlich eines von sechs Geisterkindern aus der Geschichte „Stoffel lernt spuken“ von Usch Hollmann. Stoffel, um den die Erzählung hauptsächlich geht, muss ab sofort in die Schule, um wie jeder Geist das Spuken zu erlernen. Dort trifft er neben Benny von Bentlage, Gregor von Gravenhorst, Hubertus von Hülshoff, Vinzenz von Vischering und Lehrer Baldur von Bentheim auch auf Walburga von Welbergen.

Fotostrecke: Karnevalswagenbau in Welbergen Fotostrecke Foto: Rieke Tombült

„Näher geht es ja fast gar nicht“, kommentiert Martin Mense das diesjährige Thema. An diesem Abend sind ungefähr zehn Männer da, die sich um den Weiterbau kümmern. Danach geht es in den sogenannten Ideenraum, wo Verbesserungsvorschläge und Gedanken für das endgültige Gefährt gesammelt werden. „Eine richtige Zeichnung gibt es von dem Wagen nicht. Meist wird kurz vorher im Ideenraum entschieden, was wir umsetzten wollen“, erzählt Stefan Averbeck. Inmitten des Raumes hangelt sich eine Girlande mit allen Faschingsorden der vergangenen Jahre von der Decke: „Als kleiner Glücksbringer sozusagen“, grinsen Averbeck und Mense.

Auch in Welbergen helfen nicht nur die Vereinsherren mit, sondern auch die Damen, die sich um die Kostüme kümmern, und ein paar Jüngere – namentlich Alicia Denne sowie Melanie und Nina Kockmann –, die sich mit der Verzierung der Wände beschäftigen.

Bis zum Rosenmontagsumzug sollen also beide Wagen fertig zur Schau sein. Dann heißt es: Cowboy und Indianer gegen Walburga und ihre Gespensterfreunde. Wird einer von beiden das Rennen machen – oder triumphiert am Ende jemand ganz anderes?