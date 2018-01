Ochtrup -

Auch in diesem Jahr wird die Reihe „Halt mal inne . . .Wortgottesdienste für an Demenz erkrankte Menschen und ihre Angehörigen“ im Carl-Sonnenschein-Haus weitergeführt. Der erste Wortgottesdienst in 2018 findet am Samstag (3. Februar) um 14.30 Uhr in der Kapelle des Altenheims statt.