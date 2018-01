Weihbischof Dr. Christoph Hegge spendet am 29. September in Ochtrup das Sakrament der Firmung. Foto: Jannis Beckermann

Alle katholischen Jungen und Mädchen aus Ochtrup, die zwischen dem 1. August 2002 und dem 31. Juli 2003 geboren sind, lädt die Kirchengemeinde St. Lambertus in diesem Jahr ein, das Sakrament der Firmung zu empfangen. Die Möglichkeit dazu besteht am 29. September (Samstag) durch Weihbischof Dr. Christoph Hegge.

„Vorher müssen die Firmbewerber eine Vorbereitungszeit durchlaufen, in der sich jeder der Firmlinge mit seinem eigenen Glauben auseinandersetzen und seine Beziehung zu Gott in den Blick nehmen soll“, heißt es in einer Presseinformation. Diese Vorbereitungszeit beginnt im März und endet mit der Firmfeier im September. „Die Firmlinge können sich dabei ihren Firmkursus selber individuell zusammenstellen, indem sie aus verschiedenen Modulen und Projekten auswählen“, informiert die Pfarrei. Wie genau die ablaufen könne, soll auf zwei Infoabenden am 21. und 22. Februar (Mittwoch und Donnerstag) im Georgsheim erläutert werden. „Alle Firmlinge dieses Jahres haben dazu einen Brief mit der Einladung bekommen“, schreibt die Kirchengemeinde.