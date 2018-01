In der Stiftskirche in Langenhorst findet am Sonntag eine ganz besondere Veranstaltung statt. Foto: Irmgard Tappe

In der Stiftskirche in Langenhorst findet am Sonntag (4. Februar) eine ganz besondere Veranstaltung statt. Im Rahmen der Aktion „Finde dein Licht“ der Arbeitsgemeinschaft Klosterlandschaft Westfalen-Lippe rücken dort Motive der Klostergeschichte in den Mittelpunkt. Am Abend ist zudem ein ökumenische Evensong geplant.

„Ins Licht gerückt“ wird die Langenhorster Stiftskirche am Sonntag (4. Februar). Ab 17 Uhr stehen besondere Motive der Klostergeschichte im Mittelpunkt einer meditativen gottesdienstlichen Feier. Ein ökumenisch besetzter Arbeitskreis bereitet diese Veranstaltung inhaltlich vor und begleitet sie organisatorisch.

„Finde dein Licht“ lautet der Titel, unter dem sich 20 Klöster, Klosterorte und christliche Gemeinschaften in Westfalen-Lippe zusammengefunden haben, um gemeinsam in der Öffentlichkeit ein starkes Zeichen ihrer Vielfältigkeit und Lebendigkeit zu setzen. In zahlreichen Veranstaltungen rund um Mariä Lichtmess am 2. Februar gibt es Ausstellungen, Konzerte, Lichtinszenierungen und Workshops. Auch Gottesdienste und Gebetszeiten haben ihren Platz im Programm.

In der Stiftskirche werden am Sonntag sieben Motive ins Licht gerückt, berichtet Hildegard Schulze Elshoff vom Arbeitskreis. Eine der Stationen werde das Kreuz sein, zu dem interessante Informationen gegeben werden, erklärte Schulze Elshoff bei einer Sitzung des Arbeitskreises. Es sei geplant, dass der Christliche Posaunenchor diese Station mit einem Choral musikalisch untermale. „Zu entdecken gibt es auch versteckte Lichtpunkte, die wahrscheinlich kaum jemand gesehen hat“, so die Empfehlung des Arbeitskreises, sich diesen spannenden Abend nicht entgehen zu lassen.

Hildegard Schulze Elshoff wies zudem auf die lange gepflegte Tradition eines Lichterumganges der Ordensfrauen im Stift Langenhorst hin. „So wiederholt sich Geschichte zu Mariä Lichtmess“, hob sie hervor. Eine Lichterprozession von Pfarrer Stefan Hörstrup und Pfarrerin Imke Philipps durch die Kirche greife diese Tradition auf und wecke Erinnerungen an vergangene Zeiten.

Abgeschlossen wird der Abend mit einem außerplanmäßigen Evensong mit Psalmen, der vom Ensemble „Con fuego“ und einer Choralschola gestaltet wird. Beginn des Evensongs werde um 17.50 Uhr sein, so die Information des Arbeitskreises.

Ebenfalls abgesteckt wurde der Rahmen, in den die Aktion eingebettet wird. Fleißige Helfer aus dem Arbeitskreis und der Messdienstgemeinschaft wollen dafür sorgen, dass im Anschluss bei einem Glas Glühwein oder anderen Getränken noch Gelegenheit zu Austausch und Gesprächen besteht.

Ziel dieser Veranstaltungen sei es, die außergewöhnlich dichte Klosterlandschaft der Region besser sichtbar und bekannt zu machen, teilt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) mit, dessen Projekt „Kultur in Westfalen“ dieses neue Angebot koordiniert.