Am Freitag organisiert der Schützenverein Einigkeit ein Doko-Turnier. Foto: oh

Erstmals findet es in der Gaststätte Brinck­wirth, Bahnhofstraße 41, statt. Beginn: 19.30 Uhr. Das Turnier wird bereits zum 26. Mal durchgeführt und sei weit über die Grenzen der Stadt bekannt, schreibt der Verein. Titelverteidiger ist übrigens Stefan Scheipers. „Ob er seinen Titel erneut erringen kann, wird sich zeigen“, hofft der Verein auf zahlreiche Teilnehmer. Letztere erwartet als erster Preis 200 Euro in bar. Der Zweitplatzierte darf sich über 100 Euro und der Drittplatziert über 50 Euro freuen. Zudem habe der Verein eine Tombola organisiert, für die Lose erworben werden können. „Die Spielauswertung per EDV garantiert eine zügige Bekanntgabe der Gewinner“, kündigt der Schützenverein an. Das Startgeld beträgt sechs Euro.