Neue „Bufdis“ für die Grundschulen: In Och­trup sind – in Abstimmung mit dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben – zum neuen Schuljahr bis zu fünf Vollzeitstellen für maximal zwölf Monate im Rahmen des Bundesfreiwilligendienst zu besetzen.

Die Freiwilligen sind dabei als ergänzende Lernhelfer an der Grundschule im Einsatz, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Zusammen mit der Klassenlehrerin betreuen und fördern sie die jüngeren Schüler in der Eingangsphase während des Unterrichts und in den Pausen, unterstützen individuelle Lernprozesse durch kleine Förderangebote und begleiten die Kids bei sonstigen schulischen Aktivitäten.

Im Anschluss an den regulären Unterricht und in den Ferien erfolgt der Einsatz bis spätestens 16.30 Uhr in der Offenen Ganztagsschule (OGS). Dort ist der Freiwillige Teil eines Teams von Erziehern und sonstigen pädagogischen Kräften. Die Tätigkeit umfasst hier unter anderem die Vorbereitung des Mittagessens, die Mitwirkung in der Hausaufgabenbetreuung, die Aufsicht in Freispielphasen und – je nach Neigung – auch die Durchführung eigener kleiner Spiel-, Sport- und Bastelangebote. Hier sind Teamfähigkeit, Kreativität und Selbstständigkeit gefragt. „Der tägliche Umgang mit den Grundschulkindern macht nicht nur Spaß, er fördert auch die eigene Sozialkompetenz und bietet im Einzelfall eine berufliche Orientierung“, heißt es in der Pressemitteilung.

In begleitenden Bildungsseminaren in Bad Oeynhausen kommen die Freiwilligen aus Ochtrup mit vielen anderen Freiwilligen aus Westfalen in Kontakt und reflektieren dabei gemeinsam die praktischen Erfahrungen.

Gefragt sind junge Menschen bis zum Alter von 25 Jahren, die sich für einen Zeitraum von zwölf Monaten – ab dem 1. September – engagieren wollen. Für die Tätigkeit erhalten die Bundesfreiwilligen ein Taschengeld.