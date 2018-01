Blick in die Zukunft: So könnte der Kreisverkehr an der Kreuzung von Bentheimer und Gronauer Straße sowie von Berg- und Parkstraße aussehen. Im Bereich des Westwalls können lediglich Radfahrer aus dem Kreisel ausfahren. Für Autos besteht nur die Möglichkeit, in das Rondell einzufahren. Foto: Büro NTS

Die Planungen für den Kreisverkehr an der Kreuzung von Bentheimer und Gronauer Straße sowie Berg -und Parkstraße nehmen immer konkretere Formen an. Am Montagabend hat der Bauausschuss über die Gestaltung des Rondells abgestimmt.

Von Anne Steven

Die Planungen für den Kreisverkehr an der Kreuzung von Bentheimer und Gronauer Straße sowie von Park- und Bergstraße nehmen konkrete Formen an. Und auch der Ausbau von Berg- und Bültstraße soll zeitnah angegangen werden. Am Montagabend stellte Olaf Timm vom Büro NTS aus Münster seine Entwürfe dem Ausschuss für Planen und Bauen vor.

Schwierig sei die Situation in diesem Bereich insofern, als dass mit der Gronauer und der Bentheimer Straße zwei Landesstraßen und mit der Berg- sowie der Parkstraße zwei kleinere Stadtstraßen aufeinanderträfen. Zudem müsse der abfließende Verkehr aus Richtung Autobahn und das vermehrte Verkehrsaufkommen aufgrund des künftig möglicherweise erweiterten Outlet-Centers berücksichtigt werden, erklärte Olaf Timm. Im Schnitt würden stündlich inklusive Fahrrädern etwa 1700 Fahrzeuge die Kreuzung befahren.

Mit der Stadt Ochtrup hatte der Experte zuvor mehrere Varianten eines Kreisverkehrs besprochen. Dem Bauausschuss wurden am Montagabend vier Auswahlmöglichkeiten vorgestellt. In allen Varianten werde der Kreisverkehr fünfarmig mit einem Durchmesser von 35 Metern angelegt, erklärte Olaf Timm. Radfahrer sollen künftig auf der gleichen Fahrbahn wie die Autos unterwegs sein. Dieser sogenannte Mischverkehr sei für alle Beteiligten die sicherste Variante, betonte Olaf Timm. Dadurch werde das Tempo herausgenommen. Dies treffe auch auf die geplanten Fußgängerüberwege an allen Ein- und Ausfahrten zu. Sie sollen leicht angehoben werden und so das Tempo der Fahrzeuge reduzieren.

Einfahrmöglichkeiten in den neuen Kreisverkehr bestehen für Pkw an der Gronauer und Bentheimer Straße sowie an der Berg- und Parkstraße. Zudem können Autos vom Westwall aus in das Rondell einfahren. Aus dem Kreisel herausfahren können an dieser Stelle jedoch nur Radfahrer. Dieser Entwurf sei endgültig mit dem Landesbetrieb Straßen NRW abgestimmt, hieß es in der Vorlage.

Was den Ausbau der Berg- und Bültstraße angeht, so ist eine sechs Meter breite Fahrbahn mit Stellplätzen am Rand geplant. Den Vorschlag der Planer, die Fußwege mittels Hochborden abzusetzen, lehnten die Ausschussmitglieder ab. Sie sprachen sich stattdessen für Rundborde aus – ähnlich denen im Bereich des Dränkekreisels –, um die Flächen möglichst barrierefrei zu gestalten.

Nach ausgiebiger Diskussion fassten die Ausschussmitglieder schließlich einen Beschluss. Demnach soll die Fahrbahn im Kreisverkehr und in der Berg- und Bült­straße asphaltiert werden. Dies sei schlichtweg die langlebigere Variante, war sich das Gremium mit der Verwaltung einig. Der Ausschuss votierte bei zwei Gegenstimmen für Asphalt als Fahrbahnbelag.

Noch eindeutiger fiel das Votum zu der Frage aus, ob Hoch- oder Rundborde verbaut werden sollen. Bei einer Enthaltung stimmten alle Politiker für Rundborde. Für die Gehwege soll regenbogenfarbiges Rumpelpflaster verwendet werden. Letzteres wurde bereits im Bereich des Dränkekreisels bis zum DOC verlegt. Der Ausschuss stimmte bei zwei Nein- Stimmen und vier Enthaltungen dafür. Zuvor hatte das Gremium die Variante, die Gehwege mit dem grauen Pflaster vom Kirchplatz zu gestalten, abgelehnt. Sechs Ausschussmitglieder hatten sich dafür ausgesprochen, zwölf jedoch dagegen.

Wann genau mit dem Bau des Kreisverkehrs begonnen werden kann, steht noch nicht genau fest. Derzeit stünden noch die Ergebnisse eines Bodengutachtens aus, erklärte Olaf Timm. Das letzte Wort hinsichtlich der Gestaltung hat zudem der Rat. Er entscheidet in seiner Sitzung am 22. Februar (Donnerstag) abschließend.