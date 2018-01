Am Sonntag vor Rosenmontag (11. Februar) findet der traditionelle Rathaussturm statt. Die Narren haben es dann auf den Schlüssel abgesehen, „den sie aber nicht ohne entsprechende ‚Gegenwehr‘ des Bürgermeisters und seiner Mitstreiter erhalten werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Anschließend – nach der doch wahrscheinlichen, symbolischen Schlüsselübergabe an das Kinderprinzenpaar des Förderkreises Kinderkarneval – werden Bürgermeister Kai Hutzenlaub und seine Stellvertreterin Christa Lenderich von den Narren unter musikalischer Begleitung der Kapelle Gust zur Stadthalle geführt und dort in einem „Gefängnis“ festgesetzt. In der Halle empfangen Hutzenlaub und Lenderich die Ochtruper Prinzenpaare. Das karnevalistische Rahmenprogramm wird wiederum von den Karnevalsvereinen gestaltet, wobei der Schwerpunkt der Veranstaltung wieder auf den Kinder- beziehungsweise Familienkarneval gelegt wird.

Der Eintritt in die Stadthalle ist für alle frei. Die Ochtruper und insbesondere die Kinder sind laut Mitteilung der Stadtverwaltung eingeladen, sich an dem närrischen Treiben zu beteiligen.