Von Anne Steven

Das Sturmtief „Friederike“, das vor ziemlich genau zwei Wochen über Ochtrup fegte, war am Montagabend noch einmal Thema im Ausschuss für Planen und Bauen. Barbara Kuhls-Mahlitz sprach die unklare Situation am Schulzentrum (wir berichteten) an.

An besagtem Donnerstag hatten die Lehrer am Schulzentrum ein Unterrichtsende nach der dritten Schulstunde angeregt. Der Schulträger lehnte dies jedoch ab, da an den Grundschulen regulärer Unterricht stattfinden sollte, und so ein zusätzlicher Busumlauf nach der dritten Stunde nicht möglich gewesen wäre. Viele Eltern eilten aber dennoch aus Sorge um ihre Kinder frühzeitig zum Schulzentrum, um sie abzuholen. Die Situation sei schließlich sehr unübersichtlich geworden, weil sich einige Schüler nicht korrekt abgemeldet hatten, berichteten damals die Schulleitungen.

„Eine klare Aussage wäre in solch einem Fall gut. Damit alle wissen, wie sie sich verhalten sollen“, regte die CDU-Frau an, für solche Situationen eine Art Notfallplan zu erstellen. Doch dies sei bereits geschehen, berichtete der Leiter des Gymnasiums, Peter Grus. „Wir haben uns direkt zusammengesetzt und überlegt, wie wir es beim nächsten Mal besser machen können“, berichtete Grus dem Ausschuss.