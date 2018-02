Mit wenig Begeisterung reagierte der Ausschuss für Planen und Bauen in seiner Sitzung am Montagabend auf die Pläne eines Investors, in der Weinerstraße eine vollstationäre Pflegeeinrichtung zu eröffnen. Die Politiker sehen das Vorhaben aus verschiedenen Gründen kritisch.

Von Anne Spill

Es war ein vorsichtiges Vorfühlen: Ein Investor will in der Weinerstraße ein Pflegeheim errichten. Sein Vorhaben hatte er – zusammen mit dem Eigentümer des Grundstückareals – zunächst im Rathaus vorgetragen, dann rückte das Thema auf die Agenda der Bauausschusssitzung am Montagabend.

„Dem Investor ist es ganz wichtig, zu wissen, ob die Politik dahinterstehen würde“, verdeutlichte Bauamtsleiterin Karin Korten. Ein erstes Hineinhorchen also, ob der Plan grundsätzlich auf Zustimmung stößt. Entsprechend knapp war die Idee in den Unterlagen, die den Ausschussmitgliedern vorlagen, noch skizziert.

Vorgesehen ist demnach eine vollstationäre Pflegeeinrichtung mit 80 Appartements. Dafür möchte der – namentlich nicht genannte – Investor das komplette Areal der Häuser 14, 16, 18 und 20 in der Weinerstraße nutzen. Im Erdgeschoss soll eine offene Küche entstehen. „Ein Restaurant zur Versorgung der Bewohner, das auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist“, erläuterte Karin Korten. Der Kontakt „zur Außenwelt“ sei dem Betreiber sehr wichtig – darum auch die zentrale Lage im Herzen der Ochtruper Altstadt.

Der Ausschuss quittierte das Vorhaben mit nachdenklichen Blicken, Stirnrunzeln und mitunter auch Kopfschütteln. „Das ist hochproblematisch“, urteilte Hermann Holtmann von den Liberalen. Es gebe Konfliktpotenzial mit Blick auf die Gastronomie und die regelmäßigen Events in der Innenstadt – Stichwort Nachtruhe. Außerdem sei dann „alles, was wir bisher für die Weinerstraße überlegt haben, hinfällig“. Holtmann befürchtete, es könnte „quasi eine Wohnstraße“ entstehen.

„Wir teilen die Bedenken der FDP“, erklärte Hajo Steffers für die Christdemokraten. „Wir glauben, dass das dort nicht hinpasst.“ Das Vorhaben stehe „dem entgegen, was zurzeit dort stattfindet“, erläuterte Steffers und führte als Beispiel das „Night Light“ an, bei dem man kaum die Musik leiser drehen wolle. Sein Fraktionskollege Peter Dorsten wies auf die schwierige verkehrliche Erschließung einer solch großen Einrichtung hin.

Ins selbe Horn stieß Paul Laumann von der SPD und führte die Parkplatzproblematik an. Zudem bezweifelte er, dass sich ausreichend qualifizierte Pflegekräfte rekrutieren ließen. Dem entgegnete jedoch Kämmerer Roland Frenkert, in einem „neutralen Gespräch“ habe der Investor versichert, dass in dieser Hinsicht keine Schwierigkeiten bestünden.

Auch Martin Grave von der FWO sah das Vorhaben skeptisch. „Wir können uns ein Pflegeheim gut in der Innenstadt vorstellen – aber eben nicht an dieser Stelle.“

Jede Menge Gegenwind also – und der Ausschuss wollte das Thema schon abhaken. Vincent ten Voorde, SPD, plädierte dann aber dafür, den Investor zumindest einmal anzuhören. „Es ist schwierig, das von vornherein abzulehnen, ohne Fragen gestellt zu haben.“ Auf diese Weise könne man außerdem dem Anliegen der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Rechnung tragen, die eine Informationsveranstaltung zu diesem Thema beantragt hatte. Den Verantwortlichen die Dinge schildern zu lassen, finde er „nur fair“, schloss sich Michael Reidegeld (Freie Wähler) an. Hajo Steffers hingegen wollte den Investor aber „nicht hinhalten. Das wäre nicht okay.“

Der Beschluss fiel am Ende knapp aus: Acht Ausschussmitglieder votierten dafür, den Investor einzuladen, sieben stimmten dagegen, drei enthielten sich.