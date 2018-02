Workshop für Percussion: Samstag (3. März): 10 Uhr. Dieser Workshop ist eine allgemeine Einführung in die Spieltechnik von Conga, Bongo, Cajon sowie in Spieltechniken und typischer Einsatz von Shaker, Schellenring und anderen Small Percussions. Als Warming-Up gibt es verschiedene Klatsch-Grooves in einem „Klatschchor“ und Übungen aus dem Bereich Bodypercussion. Alle Teilnehmer werden aktiv einbezogen und dürfen Instrumente ausprobieren, heißt es in der Einladung.

Workshop für Pauken und kleine Trommel : 11.30 Uhr. Dieser Workshop bietet Schlagwerkern mit Vorkenntnissen Gelegenheit ihre Spieltechnik zu verbessern. Besondere Stick-Control-Übungen geben schnell die Möglichkeit, die eigene Anschlagtechnik und Dynamik zu entwickeln und die Spielgeschwindigkeit zu erhöhen. Kleine Etüden für die ganze Gruppe sind der Beweis, wie musikalisch die verschiedenen Übungen sein können. Das Klangspektrum von Pauken und Marschtrommeln (Snare Drums) sorgt für unglaubliche Grooves. Trommler aus den unterschiedlichsten Genres, also auch Schlagzeuger, sollten diesen Workshop nicht verpassen.

Workshop für Stabspiele (Xylofon, Marimba, Glockenspiel): 14 Uhr. In diesem Workshop wird die persönliche Spieltechnik analysiert und individuell verfeinert. Bei den Stabspielen ist die Anschlagtechnik enorm wichtig, um die optimale Klangdynamik eines jeden einzelnen Instruments zu entfalten. Der Einsatz von Xylofon, Marimba, Glockenspielen und weiteren Stabspielen im Orchester erfordert ein hohes Maß an Wissen. Mit konkreten Übungen bekommt jeder Musiker das Handwerkszeug für neue Herausforderungen auf seinem Instrument.

Workshop für Cajon – trommle deinen Song : Sonntag (4. März): 10 Uhr. Das Cajon ist eine Holzkiste, auf der man sitzt und trommelt. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. In diesem Workshop lernen die Teilnehmer einfache Basistechniken und Grundrhythmen auf dem Cajon. Typisch ist der Einsatz als „Schlagzeugersatz“ in verschiedenen Musikstilen. Mit einfachen Basisrhythmen lernen auch Anfänger den Lieblingssong, schnell und mit Freude, zu begleiten.

Workshop für Schlagzeug : 11.30 Uhr. Techniktraining, Groove-Übungen und das kreative Entwickeln eigener Rhythmen sowie einer musikalischen Begleitung am Drum-Set sind Inhalte dieses Workshops für Fortgeschrittene. Besonders die Trommler aus Blasorchestern und Musikvereinen sollten diese Chance nicht verpassen intensiv und konzentriert am eigenen Stil zu arbeiten, schreibt die Musikschule, die auch die Dozenten vorstellt:

► Altfrid M. Sicking gehört seit Jahren unter anderem zur Band von Götz Alsmann und ist Uni-Dozent sowie Autor für Fachzeitschriften. Er leitet die Workshops für Pauken, kleine Trommel und Stabspiele.

► Mike Förster ist Schlagzeugdozent an der Musikschule. Er leitet an diesem Wochenende den Workshop für Cajon.

► Andreas Hermjakob ist nicht nur der Leiter der Musikschule, sondern auch Percussionspieler und Schlagzeuger. Dies sind auch die Inhalte seiner Workshops beim „Drummers Weekend“.