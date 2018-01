Nahezu rekordverdächtig ist die Zahl der neuen Mitglieder bei der Landjugend in Ochtrup. Foto: Kristin Scheipers

Die Ochtruper Landjugend freut sich über 35 Neumitglieder – die wahrscheinlich größte Neumitgliederaufnahme in der Geschichte der KLJB, heißt es in einem Pressebericht.

Nach einem Kennenlernabend fand am im Rahmen eines Gottesdienstes die offizielle Aufnahme der neuen Landjugendlichen statt. Kaplan Thomas Berger zelebrierte ihn unter dem Thema „Halt in der Gemeinschaft“. Dabei wurden die jungen Leute in die Landjugend aufgenommen und bekamen im Zeichen dessen gesegnete Anstecknadeln und die Landjugendausweise überreicht. Anschließend klang der Abend im Clemens-August-Heim aus.