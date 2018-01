Von Anne Steven

Waren im Dezember 2017 noch 509 Personen arbeitslos gemeldet, ist die Zahl im Januar um 43 auf 552 gestiegen (plus 8,4 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind es 65 Arbeitslose weniger. Diese Zahlen teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II erhalten 408 Personen, 33 mehr als im Dezember (plus 8,8 Prozent). Gestiegen ist auch die Zahl der Kurzzeitarbeitslosen, die Leistungen nach dem SGB III beziehen, nämlich um zehn Personen auf 14. Im Januar 2017 lag diese Zahl noch bei 186.