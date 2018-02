Ochtrup -

Ein Arbeitskreis soll analysieren, welche Fehler bei abgeschlossenen Bauprojekten in Och­trup gemacht worden sind. Dafür hat sich der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend ausgesprochen. Konkret soll es um die Großbaustelle am Lambertikirchplatz gehen sowie um die Errichtung des Kreisverkehrs Nienborger Damm.