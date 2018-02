Von Poesiealbum bis Positionsneubesetzung reichten am Mittwoch die Stichworte der Jahreshauptversammlung des Landfrauenverbandes Ochtrup. Aber damit nicht genug: Der Saal in der Gaststätte Köllmann war insofern neu dekoriert, als man den Vorstandstisch mit den Ehrengästen in die große Runde der Mitglieder aufgenommen hatte und das Rednerpult an die Längsseite den Fenstern gegenüber platzierte. So war alles näher, familiärer, wenn nicht gar gemütlicher.

Teamsprecherin Monika Möllers begrüßte die Gäste, darunter die langjährige Vorsitzende des WLLV-Kreisverbandes, Silvia Laurenz, die nach 38 Jahren Vorstandsarbeit demnächst ausscheidet.

Von einem abwechslungsreichen Jahresprogramm wusste Marion Struck vom geschäftsführenden Vorstand zu berichten. Bis auf 49 Cent genau war der Kassenbericht von Gaby Tillman. Keine Einwände gab es gegen die Entlastung des Vorstandes, welche die Kassenprüferinnen Irene Katerkamp und Renate Gerling beantragten.

Bürgermeister Kai Hutzenlaub ging auf den nun geförderten Ausbau schnellerer Internetverbindungen im Außenbereich ein, sprach aber auch das vieldiskutierte Thema Krematorium für Ochtrup an. In einem pfiffigen Vergleich von Wolf und Esel verpackte Pfarrer Stefan Hörstrup seinen Aufruf für einen offeneren Dialog zwischen Landwirten sowie Umwelt- und Naturschützern. „Ich gehöre hier hin“ – dieses gute Gefühl entfaltete anschließend Pfarrerin Imke Philipps einer interessierten Zuhörerschaft.

Nicht nur auf Kreisebene des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes stehen Veränderung im Vorstand an. Auch im mit rund 270 Mitgliedern größten Ortsverband kandidierten die Ochtruper Vorstandssprecherin Monika Möllers und Beisitzerin Annegret Böddeling nicht wieder. Anita Raing vom Kreisverband fungierte als Wahlleiterin. Mit Annette Möllers und Marion Struck aus dem vorherigen Sprecherteam sowie den bisherigen Beisitzerinnen Mechthild Leusing und Marita Bröker-Greve wurde ein neuer, nun vierköpfiger geschäftsführender Vorstand mit überwältigender Mehrheit gewählt. Gaby Tillmann, Annette Gauxmann, Rita Holtmannspötter, Sofie Stücker wurden als Beisitzerinnen bestätigt, Martina Dahlmann und Monika Krabbe neu gewählt.

Dank, Blumen, ein Präsent, viel Applaus und etwas Wehmut gab es bei der Verabschiedung der ausscheidenden Vorstandsmitglieder. „Zwölf Jahre in diesem Vorstand, davon die letzten vier Jahre als Teamsprecherin, für diese Mitglieder zu arbeiten, hat mir stets Freude gemacht“, versicherte Monika Möllers.

Dann startete Usch Hollmann in ihrer Rolle als telefontratschende Lisbeth einen mitunter herrlich-deftigen Angriff auf Erinnerungen und die Lachbereitschaft der großen Landfrauen-Runde. Bei Geschichten über Mischehen, Tanten-Dekolletés und Poesiealben hatte sie die Zuhörerinnen schnell auf ihrer Seite und die wurden bestens unterhalten.