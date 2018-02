Von Monika Koch

Der 7. Juli 2016 sollte für ein Ehepaar aus Ochtrup ein feucht-fröhlicher Public-Viewing- Abend im Mühlenhof in Rheine werden. Gestern endete er schon zum zweiten Mal in Rheine vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft klagte die 32- und den 39-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung an. Am ersten Verhandlungstag konnte eine mögliche Notwehrlage nicht ausgeschlossen werden. Gestern bekam das Paar am Ende wegen einfacher Körperverletzung eine Geldstrafe von 600 Euro bei 40 Tagessätzen. Die Angeklagte war mehrfach vorbestraft, auch einschlägig wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Richterin sagte in der Urteilsbegründung: „Die Faustschläge und der Biss waren keine Notwehr mehr.“ Ihr Mann wurde freigesprochen. Ihm konnte eine Beteiligung nicht sicher nachgewiesen werden.

Die Staatsanwaltschaft warf der Ochtruperin vor, dass sie nach einem Streit mit einer anderen Besucherin diese an den Haaren gezogen, Haarbüschel ausgerissen und ihr mit der Faust auf den Kopf geschlagen habe. Als ein privat anwesender Kommissar sie von hinten gepackt habe, habe sie ihm kräftig in den Finger gebissen. „Der hat mich gewürgt“, protestierte die Angeklagte und sagte, dass die andere Frau sie zuvor als „fette Schlampe“ beleidigt und ein Bierglas in ihre Richtung geworfen habe. „Da habe ich mich gewehrt“.

Entscheidend für die Verurteilung war, dass der Kommissar den Tumult bemerkt und gesehen hatte, wie die Angeklagte den Kopf der Gegnerin auf den Tisch drückte und mit der Faust immer wieder auf den Hinterkopf schlug. „Da habe ich den Kopf-Nase-Griff angewendet, den ich bei der Polizei gelernt habe“, sagte er aus. Als ein Mann ihm ins Gesicht schlug, ließ er los, die Frau biss zu. Der 24-Jährige erlitt eine tiefe Bisswunde im Finger, die geschient wurde. Eine Woche war er deswegen krankgeschrieben und musste mehrere Bluttests machen lassen.