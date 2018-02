Ochtrup -

Ein 63-jähriger Wettringer, der nie zuvor mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war, musste sich am Donnerstag vor dem Steinfurter Amtsgericht wegen Fahrerflucht verantworten. Die Staatsanwältin legte dem Pkw-Fahrer zur Last, im Oktober 2017 eine auf der Hauptstraße in Langenhorst angebrachte mobile Schranke durchbrochen und sich danach vom Unfallort entfernt zu haben. Sachschaden: 1000 Euro.